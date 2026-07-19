00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el nuevo gobierno (Andina)
Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el nuevo gobierno (Andina)
Por Diego Macera

Cada inicio de gobierno se habla de encontrar victorias rápidas que le presten oxígeno adicional a la nueva administración. En teoría, estos logros tempraneros deben servir para dos cuestiones. La primera es construir una base de apoyo que permita aguantar en los meses siguientes los desgastes naturales de gobernar. La segunda es preparar el terreno para las reformas más difíciles y con costo político más alto. Es a estas últimas –las pesadas, las complicadas, las innombrables– a las que se hará referencia aquí.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.