Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza cuando las marcas compiten por recuerdos. (Foto: Difusión)
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza cuando las marcas compiten por recuerdos. (Foto: Difusión)
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Las ventajas competitivas más difíciles de construir suelen ser las más simples de explicar. Se ganan cuando un producto cumple su promesa una y otra vez, durante décadas, mientras el mundo cambia a su alrededor.

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