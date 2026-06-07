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Resumen

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De acuerdo a Macera, con sus defectos, esta Constitución ha permitido el periodo de mayor caída histórica de pobreza, crecimiento de la clase media y mejoras en la calidad de vida.
De acuerdo a Macera, con sus defectos, esta Constitución ha permitido el periodo de mayor caída histórica de pobreza, crecimiento de la clase media y mejoras en la calidad de vida.
Por Diego Macera

Juntos por el Perú (JP) es consciente de que buena parte de su agenda económica inicial depende del cambio de Constitución. Esto no quiere decir que no se pueda hacer mucho daño desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero los cambios de fondo que persiguen solo se consiguen con un nuevo texto constitucional.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.