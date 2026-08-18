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Resumen

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Según el SAE de Apoyo Consultoría, la confianza empresarial está en su máximo de casi 15 años, y la mayoría de los indicadores que expuso el BCR en julio se ubicaron en tramo optimista.s. Foto: Presidencia/archivo.
Según el SAE de Apoyo Consultoría, la confianza empresarial está en su máximo de casi 15 años, y la mayoría de los indicadores que expuso el BCR en julio se ubicaron en tramo optimista.s. Foto: Presidencia/archivo.
Por Patricia Martínez

Los primeros 100 días de un gobierno suelen estar cargados de expectativas. Para los inversionistas, este periodo es más útil cuando se analiza desde las señales que anticipan la dirección económica y la capacidad de ejecución de una nueva administración.

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