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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Diego Macera

Nadie diría que el 2025 fue un año espectacular en términos económicos para el Perú. Expresiones celebratorias de tal calibre las dejamos para la nostalgia del período 2004-2014, cuando la producción crecía por encima del 6% en promedio sin despeinarse. Ahora, con 3,4% de expansión del PBI en el 2025 –más de un punto porcentual por encima del promedio de crecimiento de Latinoamérica– ciertamente tampoco fue un año malo. A punta de incompetencia, volatilidad política y autosabotaje, nos encargamos de limitar el impacto del empujón extra que nos dieron los altísimos precios de los minerales. Podría haber sido un año mucho mejor dado el escenario externo, o mucho peor dada nuestra afición local a cambiar autoridades cada seis meses. Así, visto por encima, uno podría verse tentado a concluir que fue un año “normal nomás”.