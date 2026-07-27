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Resumen

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Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Marco Ortiz

Doscientos economistas e investigadores en inteligencia artificial, entre ellos dieciséis premios Nobel, firmaron hace dos semanas una declaración con un título de urgencia: “Debemos actuar ahora”. Su reclamo no es tecnológico sino institucional: piden reformas que orienten a la IA hacia el bienestar social.

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