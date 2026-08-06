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Resumen

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El reto de recuperar la confianza institucional. (Foto: gob.pe)
El reto de recuperar la confianza institucional. (Foto: gob.pe)
/ EDITORA PERU
Por Tamiko Hasegawa

El nuevo gobierno asume la conducción del país en un contexto complejo. A la urgencia de enfrentar la inseguridad ciudadana, reactivar la economía y cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos se suma un desafío menos visible, pero determinante para el éxito de cualquier política pública: construir confianza.

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