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Apostar por el Perú

“El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de liderar, pero su éxito dependerá también del compromiso de todos”.

    Juan Manuel Ostoja
    Por

    es Presidente de CADE Universitario 2026

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Después de semanas de incertidumbre, el país espera que el JNE oficialice en estos días a la próxima presidenta de la República. Será el momento de cerrar el capítulo electoral y concentrarnos en lo importante: recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, de los empresarios para invertir, de los jóvenes en su futuro y del mundo en la capacidad del Perú para ofrecer estabilidad y reglas claras.

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