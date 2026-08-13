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¿Nano Estado?

“Innovar no consiste simplemente en hacer las cosas más pequeñas, sino en conseguir que mucho más valor quepa dentro”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La transformación digital.
    La transformación digital.

    Las facultades legislativas que solicitará el Gobierno al Congreso pueden ser algo más que una vía rápida para producir un gran marco regulatorio. Y si la digitalización funciona como arquitectura, y no como maquillaje tecnológico, podría convertirse en el acelerador de una reforma estatal icónica. La pregunta es si se sabrá comprimir burocracia sin comprimir capacidad pública.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.