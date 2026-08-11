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Armando el Estado desde adentro

“De lo que se trata es que el gobierno pueda tomar decisiones, no sobre el vacío ni el caos, sino sobre la organización de todos y cada uno de los ministerios”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Si hay algo que el gobierno debiera mantener, como lo viene haciendo desde un comienzo, es que en su comunicación cotidiana prevalezca el propósito de ofrecernos una “verdad oficial” creíble y confiable. Esto es y será clave en la formación de una opinión pública mejor orientada al entendimiento real de los asuntos de gobierno y Estado, que del 2016 al 2026 han venido acumulando acelerados ciclos de crisis e inestabilidad.

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