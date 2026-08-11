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La llegada de León XIV a un país minero

“¿Cuál será el mensaje de Prevost para un país minero?”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    EFE/EPA/Maurizio Brambatti
    EFE/EPA/Maurizio Brambatti

    El canciller Carlos Espá acaba de confirmar que el papa León XIV llegará al Perú en noviembre próximo. La Iglesia viene haciendo 2.000 años de relaciones públicas; por tanto, la llegada del peruano por decisión, Robert Prevost, ha sido rigurosamente pensada. Noviembre será un mes tenso e intenso. De acuerdo con los informes de especialistas, a fines de octubre hacia enero del 2027, el Niño global golpeará al Perú. Prevost llegará en noviembre, irá a Chiclayo y a otras ciudades, probablemente regadas por las intensas lluvias. No será la primera vez que Prevost se tope con un fenómeno climático, porque estuvo en Chulucanas entre 1982-1983 y es casi seguro que también vivió el diluvio de 1997-1998.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.