En un contexto en el que cada vez más personas buscan vehículos que combinen tecnología, seguridad, confort, desempeño y exclusividad, la compra de un vehículo premium se ha convertido en una decisión que requiere un análisis que va más allá del diseño o el precio.

Esta tendencia se refleja en el desempeño del mercado. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el segmento de vehículos de lujo inició el 2026 con un crecimiento de 28,4% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como una de las categorías con mayor dinamismo en el sector automotor.

“Nuestra experiencia con clientes de Lexus nos ha permitido identificar que, al adquirir un vehículo premium, es común que la decisión se centre en atributos visibles, como el diseño o el equipamiento. Sin embargo, una compra acertada también implica evaluar aspectos como el uso que tendrá el vehículo, el respaldo posventa y las tecnologías que realmente aportarán valor a la experiencia de conducción a largo plazo”, señala Vicente Azula, Gerente de Lexus en Mitsui Automotriz.

En ese contexto, el especialista comparte tres de los errores más comunes que suelen cometer los compradores al adquirir un vehículo premium y qué aspectos considerar para tomar una decisión más informada.

1. Elegir un vehículo sin considerar las necesidades reales del conductor: aunque los vehículos premium comparten altos estándares de calidad, cada modelo responde a diferentes perfiles de uso. Algunos priorizan el confort para trayectos urbanos, otros el desempeño, la eficiencia, la tecnología o la versatilidad para viajes largos. Antes de decidir, es recomendable identificar cuál será el uso principal del vehículo y evaluar qué características realmente aportarán valor a la experiencia de conducción.

2. No considerar la experiencia de propiedad a largo plazo: el precio de adquisición es un factor importante, pero no debería ser el único criterio. También conviene evaluar aspectos como la garantía, la disponibilidad de repuestos, la calidad del servicio posventa, la red de atención y el mantenimiento recomendado, ya que estos elementos influyen en la experiencia del propietario y en la conservación del vehículo a lo largo del tiempo.

3. No evaluar la tecnología y seguridad que incorpora el vehículo: los vehículos premium incorporan cada vez más tecnologías orientadas a mejorar la seguridad, el confort y la experiencia de conducción. Sin embargo, muchos compradores no analizan a profundidad estas funcionalidades antes de elegir un modelo. Conocer los sistemas de asistencia, conectividad y seguridad permite identificar qué atributos realmente responden a sus necesidades.

Frente al crecimiento del segmento premium, analizar los distintos factores que forman parte de la experiencia de propiedad permitirá que los conductores encuentren un vehículo alineado con sus expectativas y necesidades, no solo al momento de la compra, sino también durante los años de uso.