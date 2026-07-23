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Resumen

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El Peugeot Landtrek cruzando un circuito todoterreno para conocer su capacidad de vadeo. (Foto: Peugeot)
El Peugeot Landtrek cruzando un circuito todoterreno para conocer su capacidad de vadeo. (Foto: Peugeot)
/ Peugeot
Por Fernando Roca Canales

Peugeot continúa reforzando su presencia en el mercado peruano no solo con vehículos de pasajeros, sino con modelos comerciales y de trabajo. Según Carlos Betancourt, subgerente comercial de Peugeot, el pick-up Landtrek y la furgoneta Partner son actualmente los modelos con mejor desempeño dentro de su portafolio local, impulsados por una creciente demanda de soluciones de movilidad para clientes particulares y empresariales.

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