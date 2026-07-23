Peugeot continúa reforzando su presencia en el mercado peruano no solo con vehículos de pasajeros, sino con modelos comerciales y de trabajo. Según Carlos Betancourt, subgerente comercial de Peugeot, el pick-up Landtrek y la furgoneta Partner son actualmente los modelos con mejor desempeño dentro de su portafolio local, impulsados por una creciente demanda de soluciones de movilidad para clientes particulares y empresariales.

“Actualmente se están peleando el primer puesto entre la Peugeot Partner y nuestro pickup Landtrek 4x4”, señaló Betancourt al referirse a los modelos más vendidos de la marca en el país.

El desempeño de ambos modelos refleja también algunos de los cambios que está experimentando el mercado automotor en el Perú. Mientras las empresas buscan vehículos que le permitan mejorar sus operaciones diarias, los clientes particulares migran hacia propuestas que combinen funcionalidad, equipamiento y tecnología.

Tal como señala Betancourt, los peruanos ya no evalúan únicamente aspectos tradicionales como el precio o el desempeño mecánico. Factores como la seguridad, la conectividad, el diseño y experiencia de conducción han ganado protagonismo en el proceso de compra.

Además, sostuvo que este cambio en las preferencias del público ha llevado a los fabricantes a incorporar equipamientos que hasta hace algunos años estaban reservados para segmentos superiores. Hoy, tecnologías como las cámaras de retroceso, los asistentes de estacionamiento, las pantallas digitales y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) forman parte de los atributos que muchos usuarios consideran al comparar distintas alternativas dentro del mercado.

Todos estos avances tecnológicos se complementan con una propuesta estética que sigue siendo uno de los principales atributos de la marca francesa. Según Betancourt, la imagen y personalidad de los vehículos Peugeot continúan desempeñando un papel importante en la decisión de compra. Elementos como la identidad visual inspirada en el león, emblema histórico de la firma, junto con rasgos distintivos de su lenguaje de diseño, buscan generar una conexión emocional con los usuarios y reforzar el carácter diferencial de la firma.

La nueva Peugeot Landtrek adopta la un diseño exterior más elegante, manteniendo sus capacidades todoterreno. (Foto: Peugeot) / Peugeot

“El vehículo termina siendo como un traje para el cliente. Más allá de las especificaciones técnicas, es durante la conducción cuando se genera esa conexión especial con el producto”, indicó.

Por otro lado, el respaldo posventa también se mantiene como uno de los pilares de la marca. En este caso, Peugeot es representada en Perú por Astara, grupo con más de 25 años de trayectoria en el país y presencia en las principales ciudades. Además, cuenta con una división especializada en la atención de clientes corporativos a través de Peugeot Empresas.

“Un cliente corporativo no puede detener su operación. Por eso contamos con un equipo especializado que acompaña a las empresas durante toda la vida útil de sus flotas”, sostuvo Betancourt.

La Peugeot Partner, uno de los modelos más representativos de la línea comercial de la marca, será utilizada por Beso Francés para optimizar el transporte de insumos y productos en sus operaciones diarias. (Foto: Peugeot) / Peugeot

Dentro de esta estrategia, la compañía también viene explorando nuevas formas de colaboración con organizaciones de distintos sectores, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer su presencia fuera de los espacios tradicionales de comercialización.

Alianzas estratégicas

Es en ese contexto que surge una de sus más recientes alianzas en el mercado peruano: Peugeot presentó a Beso Francés como embajador B2B. Busca así reforzar la presencia de la firma francesa en el segmento empresarial. Ambas compañías comparten vínculos con la cultura francesa y una visión orientada a crear experiencias que conecten con las personas.

“Hoy los negocios necesitan soluciones que les permitan operar con mayor eficiencia, adaptarse a nuevas dinámicas y continuar creciendo sin que la movilidad represente una limitación. Queremos mostrar cómo la Peugeot Partner puede convertirse en un aliado estratégico para responder a las necesidades del día a día de emprendedores y empresas”, señaló Sandra Rivera, subgerente de Marketing de Peugeot.

El Peugeot Partner es una furgoneta que equipa una pantalla multimedia de 10", asimismo el interior incluye el asiento Multiflex que permite plegar el asiento central para llevar de 2 a 3 personas según demanda. (Foto: Peugeot) / Peugeot

Como parte del acuerdo, Peugeot entregó una Partner, una furgoneta que cuenta con una capacidad de carga de hasta 4,4 metros cúbicos, tres asientos independientes y abatibles, puerta posterior con apertura de 180 grados y un sistema multimedia compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. En materia de seguridad incorpora doble airbag, frenos ABS, sensores de estacionamiento traseros y cámara de retroceso.

La incorporación de este modelo coincide además con los 30 años de trayectoria comercial de la Partner. A lo largo de tres generaciones, esta furgoneta se ha consolidado como una de las principales referencias del segmento de vehículos comerciales ligeros gracias a su combinación de funcionalidad, confort y capacidad de carga.