Peugeot Perú, bajo la representación de Astara, presentó oficialmente en el mercado local la nueva Landtrek, una pick-up que combina robustez, diseño contemporáneo y lo último de tecnología de la firma. Con un nuevo frontal inspirado en la identidad global de la marca, la Landtrek refleja el espíritu felino y dinámico característico de Peugeot, mostrando una presencia imponente y moderna en el camino.
El modelo incorpora el exclusivo Peugeot i-Cockpit®, que ofrece una experiencia de conducción envolvente y precisa, junto con una pantalla panorámica de 10’’ compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, su cámara 360° y los sensores perimetrales brindan una visión completa del entorno, permitiendo maniobras seguras y confiables en todo tipo de terrenos.
LEE TAMBIÉN: De pick-up a bestia de los Andes: así transformaron una JMC Grand Avenue 4x4 para Caminos del Inca 2025
Su mecánica está impulsada por un motor turbodiésel con intercooler y turbo de geometría variable, que le permiten desarrollar 150 hp y un torque máximo de 350 nm, asegurando un rendimiento eficiente, con alto nivel de respuesta y durabilidad. Este modelo únicamente llega al Perú con transmisión mecánica de seis velocidades en sus tres versiones.
Gracias a su tracción 4x4 y al bloqueo de diferencial trasero disponible desde la versión Active, la Landtrek demuestra un buen desempeño off-road, capaz de enfrentar los caminos más exigentes con total control. Su capacidad de carga, que supera una tonelada útil, la convierte en una herramienta versátil para empresas que buscan productividad y para usuarios particulares que valoran la potencia y la versatilidad en sus recorridos. A ello se suma un interior amplio y confortable, con asientos eléctricos para piloto y copiloto, aire acondicionado bizona y acabados de gran calidad que refuerzan la experiencia premium del modelo.
En materia de seguridad, la pick-up incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad, alerta de cambio de carril, asistente de arranque y descenso en pendientes y anclajes ISOFIX para sillas infantiles, cumpliendo con los más altos estándares de protección europeos. Además de su equipamiento técnico, está disponible en seis colores: Gris Platino, Gris Oscuro, Blanco, Verde Olea, Negro y Azul, reafirmando su personalidad moderna.
“Traer la nueva Landtrek al Perú representa ampliar nuestra oferta con una pick-up que combina fuerza, tecnología y seguridad, diseñada para adaptarse a diferentes necesidades. Queremos que más clientes puedan acceder a este modelo, por eso ofrecemos esquemas de financiamiento flexibles, junto con la nueva garantía oficial de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero”, afirmó Paolo Nava, Brand Manager de Peugeot Perú.
Respecto al precio, el nuevo Landtrek se mantiene como uno de los más asequibles de su segmento con un precio que parte desde los US$24.990.
TE PUEDE INTERESAR
- Manejamos el Ford Maverick Tremor en el Cañón de los Perdidos: nos rindió 700 km por tanque, tiene tracción 4x4 y capacidades off-road reales
- ¿Por qué los fanáticos de Toyota extrañan al Caldina?: un breve repaso por la historia del popular station wagon
- Es una verdadera 4x4 con caja reductora, motor diésel de 2,2 litros turbo y el interior de un SUV: así llega el pick-up Kia Tasman al Perú
- GWM presentó en Perú sus nuevas Haval H6 y H9 con motores turbo y tracción 4x4. ¿Cuál será el precio?
- Desde el Volvo Amazon de Bradley hasta el Mitsubishi EVO IX de Orlandini: un repaso por los autos que ganaron en Caminos del Inca
Contenido Sugerido
Contenido GEC