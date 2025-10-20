Peugeot Perú, bajo la representación de Astara, presentó oficialmente en el mercado local la nueva Landtrek, una pick-up que combina robustez, diseño contemporáneo y lo último de tecnología de la firma. Con un nuevo frontal inspirado en la identidad global de la marca, la Landtrek refleja el espíritu felino y dinámico característico de Peugeot, mostrando una presencia imponente y moderna en el camino.

El modelo incorpora el exclusivo Peugeot i-Cockpit®, que ofrece una experiencia de conducción envolvente y precisa, junto con una pantalla panorámica de 10’’ compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, su cámara 360° y los sensores perimetrales brindan una visión completa del entorno, permitiendo maniobras seguras y confiables en todo tipo de terrenos.

Su mecánica está impulsada por un motor turbodiésel con intercooler y turbo de geometría variable, que le permiten desarrollar 150 hp y un torque máximo de 350 nm, asegurando un rendimiento eficiente, con alto nivel de respuesta y durabilidad. Este modelo únicamente llega al Perú con transmisión mecánica de seis velocidades en sus tres versiones.

La nueva Peugeot Landtrek adopta la un diseño exterior más elegante, manteniendo sus capacidades todoterreno. (Foto: Peugeot) / Peugeot

El nuevo Peugeot Landtrek únicamente está disponible con transmisión mecánica. (Foto: Peugeot) / Peugeot

Gracias a su tracción 4x4 y al bloqueo de diferencial trasero disponible desde la versión Active, la Landtrek demuestra un buen desempeño off-road, capaz de enfrentar los caminos más exigentes con total control. Su capacidad de carga, que supera una tonelada útil, la convierte en una herramienta versátil para empresas que buscan productividad y para usuarios particulares que valoran la potencia y la versatilidad en sus recorridos. A ello se suma un interior amplio y confortable, con asientos eléctricos para piloto y copiloto, aire acondicionado bizona y acabados de gran calidad que refuerzan la experiencia premium del modelo.

En materia de seguridad, la pick-up incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad, alerta de cambio de carril, asistente de arranque y descenso en pendientes y anclajes ISOFIX para sillas infantiles, cumpliendo con los más altos estándares de protección europeos. Además de su equipamiento técnico, está disponible en seis colores: Gris Platino, Gris Oscuro, Blanco, Verde Olea, Negro y Azul, reafirmando su personalidad moderna.

El Landtrek ofrece un control de descenso en pendientes para una maniobra más segura. (Foto: Peugeot) / Peugeot

“Traer la nueva Landtrek al Perú representa ampliar nuestra oferta con una pick-up que combina fuerza, tecnología y seguridad, diseñada para adaptarse a diferentes necesidades. Queremos que más clientes puedan acceder a este modelo, por eso ofrecemos esquemas de financiamiento flexibles, junto con la nueva garantía oficial de 5 años o 150,000 km, lo que ocurra primero”, afirmó Paolo Nava, Brand Manager de Peugeot Perú.

Respecto al precio, el nuevo Landtrek se mantiene como uno de los más asequibles de su segmento con un precio que parte desde los US$24.990.







