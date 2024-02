Peugeot introdujo el Landtrek para competir en un segmento muy competitivo, en donde ya hay marcas que lo dominan. En ese sentido, probamos este pick-up para conocer más respecto a su performance, tecnología y diseño. Aquí te contamos nuestra experiencia.

Específicamente, este modelo se ofrece en seis versiones. La más básica cuesta US$19.990, mientras que la segunda más equipada se vende en US$29.990. Esta última versión llamada Landtrek 4-Action fue la que nosotros manejamos.

Diseño

En general, el diseño mantiene el estándar tradicional de la mayoría de sus rivales del segmento. No hay cortes o trazos de diseño que llamen la atención. Respecto a la carrocería, notamos una tolva más larga, lo que mejora su capacidad de volumen de carga. De hecho, el Landtrek tiene la tolva más grande del segmento.

Más a detalle, en el frontal encontramos una parrilla enmarcada por un cromado que le otorga cierta elegancia a dicha zona. Asimismo, cuenta con un protector de cárter que le brindan un aspecto más off-road. Estos elementos van acompañados de las luces principales y neblineros LED.

Visto del lateral, hay un ligero trazo que va desde la puerta delantera hacia la trasera; sin embargo, no es una característica que llame la atención. En cambio, sus neumáticos le otorgan personalidad. El Landtrek utiliza unos neumáticos All-Terrain (AT) con medida 265/60R18. Estas llantas para el todoterreno dicen mucho del enfoque para uso recreativo que Peugeot le otorga a su pick-up. Sin embargo, no descuida la función para la cual fue construida. Puesto que cuenta con hasta 5 hojas de muelle en su suspensión trasera, puede cargar hasta 1.020 kg.

Desde esta vista también encontraremos sus rieles funcionales y se pueden notar sus 227 mm de despeje al suelo. Si bien, no es el mejor despeje en el segmento, esto se justifica con la integración de los estribos laterales, puesto que restan algunos centímetros.

Mientras que, desde el punto de vista trasero, curiosamente encontramos cromo en el parachoques. Este es un material que preferiríamos evitar en esa zona debido a que es una zona de mucho contacto con objetos que se cargan en el pick-up. En ese sentido, preferiríamos el mismo material PVC que hay sobre el piso de la tolva. De todas formas, el cromado cumple su objetivo de brindar elegancia.

Sobre las dimensiones del vehículo, mide 5.331 mm de largo, 1.925 mm de ancho, 1.835 mm de alto y una distancia entre ejes de 3.180 mm. Tiene un arrastre de hasta 3.500 kg cuando el remolque cuenta con frenos independientes. Pesa 2.050 kg cuando está vacío, y 3.070 kg cuando con su capacidad máxima de carga.

Sobre las dimensiones de la tolva, mide 1.630 mm de largo, 1.638 mm de ancho y 500 mm de alto. Adicionalmente, aquí hay que mencionar que el portón de la tolva es bastante pesada, lo que dificulta abrirla con una sola mano. Sí hay ganchos de sujeción y el 100% del piso en la tolva es firme.

Performance

Todas las versiones, incluyendo la que probamos, cuenta con un motor petrolero de 2,0 litros turbo intercooler con geometría variable que genera 150 hp a 4.000 rpm y 350 nm entre 1.800 y 2.800 rpm, asociados a una transmisión manual de seis cambios y tracción 4x4.

Sobre otras características mecánicas, esta versión cuenta con bloqueo diferencial trasero. La suspensión delantera es tipo McPherson, mientras que la trasera es con ballestas longitudinales más amortiguadores. Los frenos delanteros son de discos ventilados, mientras que atrás utiliza tambores. En tanto la dirección es asistida, de tal modo que el timoneo es suave.

En cuanto a lo mencionado, el vehículo tiene un desempeño aceptable en lo que refiere a la aceleración. Pesando más de dos toneladas, tiene una aceleración progresiva, mientras que tiene el torque necesario para arrancar con gran capacidad, inclusive en pendientes.

En cualquiera de los casos, ya sea como vehículo de trabajo o recreativo, el carro no busca ser el “meteoro” de las calles o dunas, simplemente que cumpla con su función de carga o con ser capaz de afrontar terrenos fuera de pista.

De hecho, nosotros lo probamos tanto en arena como en trocha y el vehículo respondió, superando ambos tipos de terrenos. En arena, bajamos la presión de los neumáticos y colocamos la tracción en 4H para conducir sin atollarnos. En trocha y subidas empinadas, también utilizamos la 4H para no evitar que las ruedas patinen.

Respecto a la transmisión, la caja mecánica con seis marchas se comporta bien. Sus dos primeros cambios son cortos, mientras que el resto son un poco más largos. Con estas características, el Landtrek logra un consumo medio de 10,6 litros/100 km o 35 km/g, lo cual es muy bueno considerando el tamaño de su carrocería. Un punto a mejorar es la calibración en la primera marcha, ya que “patea” regularmente al momento de soltarlo.

Tecnología y seguridad

En el interior encontramos el Peugeot I-Cockpit 1; el cual ya hemos visto cuando probamos el Peugeot 3008. Cuenta con aire acondicionado bi-zona, volante forrado en cuero con mandos al timón, teclas tipo piano, sensor delantero más trasero y cámara 360° con efecto 3D, Asientos de cuero, acceso de manos libres y arranque sin llave, limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia y una pantalla táctil de 10″, entre otros.

Más allá de la descripción, los asientos ofrecen comodidad y versatilidad gracias a el ajuste eléctrico. Por otro lado, si bien los materiales son plásticos, tienen buena calidad y algunos son suaves al tacto. Nuestra opinión sobre la pantalla táctil es que es funcional, aunque podría mejorar y recibir una actualización con gráficos más modernos e interfaz más rápida. También, se podría mejorar la resolución de esta para complementarla con la cámara 360°. De igual modo, solo con excepción del Ford Ranger, su sistema de infoentretenimiento es superior a la que ofrecen sus competidores en el segmento.

Finalmente, con relación a la seguridad, ofrece frenos ABS más un repartidor electrónico de frenado, control de estabilidad, alarma, control crucero, anclajes ISOFIX, limitador de velocidad, asistente de pendiente, control de descenso, detector de baja presión en los neumáticos, seis airbags, cierre a distancia y un sistema de advertencia de cambio de carril.