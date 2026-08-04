icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un factor importante en la calidad del aire es la gestión del tránsito. Es el principal causante de la generación de gases contaminantes, como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado, entre otros. (Foto: Difusión)
Un factor importante en la calidad del aire es la gestión del tránsito. Es el principal causante de la generación de gases contaminantes, como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado, entre otros. (Foto: Difusión)
Por Fernando Roca Canales

La implementación de la normativa Euro 6 en el Perú vuelve a estar en el centro del debate. Lo que para algunos representa un paso necesario hacia una movilidad más limpia y eficiente, para otros se ha convertido en un desafío logístico que podría afectar el abastecimiento de vehículos en el mercado local.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.