La implementación de la normativa Euro 6 en el Perú vuelve a estar en el centro del debate. Lo que para algunos representa un paso necesario hacia una movilidad más limpia y eficiente, para otros se ha convertido en un desafío logístico que podría afectar el abastecimiento de vehículos en el mercado local.

Pero, ¿qué es exactamente la norma Euro 6? Se trata de un conjunto de estándares ambientales desarrollados por la Unión Europea para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos. La regulación establece límites más estrictos para gases como los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono y el material particulado, además de exigir combustibles de mejor calidad con un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón (ppm). Frente a la actual norma Euro 4 vigente en el Perú, la Euro 6 representa un salto importante en materia ambiental y tecnológica.

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Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), los vehículos diseñados bajo esta normativa pueden reducir hasta en 80% las emisiones de material particulado y azufre, además de disminuir entre 20% y 30% las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales gases responsables del calentamiento global.

Disposición que establece los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos livianos / Ministerio del Ambiente

Pese a estos beneficios, su implementación enfrenta un problema de fondo: el combustible adecuado aún no está disponible de manera masiva en el país. La Asociación Automotriz del Perú ha solicitado una nueva prórroga para la entrada en vigencia de la norma, una posición que, según su gerente general, Jaime Graña, no implica una oposición a Euro 6.

“La postura siempre de la AAP ha sido de compromiso con movernos hacia gasolinas, gasoholes y diésel de mejor calidad y menos contaminantes”, señaló.

Graña explica que el principal problema radica en la estructura de la propia legislación. La norma establece que los vehículos Euro 6 deben comenzar a comercializarse apenas seis meses después de que el combustible compatible entre en vigencia. Sin embargo, los pedidos de vehículos a las fábricas se realizan con más de un año de anticipación, lo que genera incertidumbre para los importadores.

La situación se complica porque Petroperú aún no estaría en condiciones de garantizar el suministro de combustibles Euro 6 dentro de los plazos previstos. Como consecuencia, las marcas automotrices se encuentran en una posición incierta: las casas matrices exigen pedidos de vehículos Euro 6 para los próximos años, mientras que el mercado peruano todavía opera con combustibles de menor especificación.

“Si traemos vehículos Euro 6 y la gasolina sigue siendo Euro 4, hay un problema de performance, potenciales problemas de garantía y además se pierden parte de los beneficios ambientales”, advirtió Graña.

La contaminación ambiental en Lima se agravaría con el ingreso de más autos sin control alguno. (Foto: Difusión)

La historia se repite...

La preocupación no es menor. La implementación del estándar Euro 4 también sufrió múltiples retrasos antes de concretarse. Según la AAP, la transición fue postergada en diez oportunidades antes de entrar en vigencia.

Para Benjamín Aróstegui, director de la Facultad de Ingeniería de Cibertec, existe un riesgo real de que el país vuelva a entrar en una dinámica de aplazamientos indefinidos.

“Esto puede entrar en un bucle. La normativa Euro 6 debió entrar en vigencia hace varios años y seguimos aplazando, aplazando y aplazando”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el país necesita tomar una decisión definitiva porque la transición no solo tiene implicancias ambientales, sino también tecnológicas y económicas.

“Estoy de acuerdo con que se ejecute la norma. Lo que corresponde es buscar mecanismos para que el impacto económico sea manejable, pero no seguir retrasando una medida que el país necesita”, afirmó.

Menos contaminación y mayor eficiencia

Graña explicó que los sistemas de filtrado incorporados en los vehículos Euro 6 permiten capturar gran parte de las partículas microscópicas que afectan directamente la salud de las personas.

“Cada vehículo Euro 6 que entra al mercado contamina mucho menos que uno Euro 4. Es una transición fundamental para mejorar la calidad del aire”, indicó.

Euro 7 regirá desde el 2025 / Pexels/Khunkorn Laowisit

Pero los beneficios no se limitan al medio ambiente. Aróstegui señala que una mejor calidad de combustible también se traduce en un mejor desempeño de los vehículos.

Además, recordó que es importante explicar que un mejor combustible permite una mayor vida útil del motor. Por ende, implica menores costos de mantenimiento a largo plazo.

El desafío de Petroperú

La principal traba para la implementación de Euro 6 sigue siendo el abastecimiento de combustible. Según Graña, la discusión ya no debería centrarse únicamente en la fecha de entrada en vigencia de la norma, sino en garantizar que todos los actores de la cadena de suministro estén preparados para cumplirla.

En ese contexto, considera que Petroperú debe acelerar las inversiones necesarias para producir combustibles Euro 6 o evaluar mecanismos de importación que permitan evitar nuevas postergaciones.

Las plantas de hidrocarburos, como la refinería de Talara, podrán seguir operando mientras completan autorizaciones técnicas para garantizar el suministro de combustibles. (Fuente: Andina)

“La prioridad debe ser que el país cuente con combustible Euro 6. Si eso requiere inversiones adicionales o importaciones temporales, es una discusión que ya no puede seguir postergándose”, sostuvo.

La situación contrasta con otros mercados de la región. Mientras Perú aún debate la llegada de Euro 6, países como Chile avanzan incluso hacia estándares más exigentes y restringen la comercialización de modelos que no cumplen con las normativas ambientales vigentes.

El costo político y económico de la transición

Uno de los temores asociados a Euro 6 es el posible incremento en el precio de los combustibles. Aunque no existen estimaciones oficiales definitivas, tanto Graña como Aróstegui coinciden en que podría registrarse un aumento moderado. Sin embargo, ambos consideran que los beneficios compensan ese costo inicial.

“La eficiencia es mejor y el rendimiento es superior. En términos generales, los beneficios económicos terminan siendo mayores que el incremento de precio”, explicó Graña.

Por su parte, Aróstegui considera que se debería acompañar el proceso mediante campañas de información y mecanismos que ayuden a amortiguar el impacto para los usuarios.

“Hay que explicarle a la gente que no se trata solo de pagar un poco más por el combustible, sino de cuidar mejor el vehículo, prolongar su vida útil y reducir la contaminación”, señaló.

Para el académico, universidades, institutos, gremios y autoridades deberían asumir un rol activo en la difusión de los beneficios de la transición.“Necesitamos ser evangelizadores de las ventajas que tiene contar con combustibles de mejor calidad”, concluyó.

En conclusión, la discusión sobre Euro 6 parece haber dejado de ser únicamente una cuestión técnica. Hoy representa una prueba para la capacidad del país de coordinar políticas energéticas, ambientales y de transporte que permitan modernizar el parque automotor sin repetir los errores del pasado.