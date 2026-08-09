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No perdamos otra oportunidad

“De este gobierno y del Congreso depende implementar las medidas que nos permitan aprovechar al máximo este ciclo en el precio de los metales”.

    Pablo de la Flor
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    icono te lo cuento
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El nuevo gobierno comienza su gestión con vientos de cola inmejorables en el ámbito comercial. Impulsados por el repunte histórico en el precio de los minerales, nuestros términos de intercambio vienen mostrando los niveles más altos de los que se tiene registro.

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