El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El mercado mejorará. ¿Y tu perfil profesional?

“Ser dueños de la evolución de nuestro perfil exige mirar más allá del puesto actual”, dice Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile

    Ines Temple
    Por

    Presidenta de LHH DBM Peru y LHH Chile.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.