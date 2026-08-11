La Policía acompaña a las unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos, así como la vigilancia permanente. Foto: El Comercio
La Policía acompaña a las unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos, así como la vigilancia permanente. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), continúan resguardando a las empresas de transporte dentro del ‘Plan Escudo’, que inició el sábado 8 de agosto, como medida para fortalecer la seguridad ciudadana y respuesta ante los ataques constantes de extorsionadores y delincuentes.

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