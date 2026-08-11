La Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), continúan resguardando a las empresas de transporte dentro del ‘Plan Escudo’, que inició el sábado 8 de agosto, como medida para fortalecer la seguridad ciudadana y respuesta ante los ataques constantes de extorsionadores y delincuentes.

La vigilancia se da tanto en el patio de maniobras, así como en diversos paraderos de Lima Metropolitana como Puente Nuevo, Puente Tres Ruedas, Puente Atocongo, Pamplona, Primera de Pro, Puente Piedra, Vía de Evitamiento, Panamericana Norte.

El operativo comprende el acompañamiento policial a unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos, así como la vigilancia permanente en las empresas, entre las cuales destacan Vipusa, Nuevo Perú, El Cóndor, Roluesa, Etuchisa, Santa Catalina, Línea 73, Translima, Huáscar/Aquarius, Etcimosa, Etusa y Nueva América, entre otras.

Consejo de Inteligencia

En tanto, la presidenta Keiko Fujimori encabezó el primer Consejo de Inteligencia Nacional, donde se coordinaron acciones del Estado frente a la criminalidad y las principales amenazas que afectan a la ciudadanía.

Durante el evento se abordó las estrategias necesarias para mejorar la capacidad de anticipación y respuesta del Estado frente al accionar delictivo.

Asimismo, se expuso un diagnóstico sobre las 10 amenazas identificadas, entre ellas el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

En el encuentro se contón con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo; de Justicia, Ernesto Álvarez, y del director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo. Además, participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los altos mandos del Ejército del Perú, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra.