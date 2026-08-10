AME7645. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico. EFE/ Ernesto Guzmán
AME7645. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico. EFE/ Ernesto Guzmán
Por Redacción EC

Semanas después del terremoto ocurrido en Venezuela, un nuevo movimiento telúrico de magnitud 7.4 sacudió Colombia y generó preocupación entre su población y otros países de la región, entre ellos Perú. Ante esta emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la nación afectada y recalcó que, hasta el momento, no se han reportado connacionales heridos.

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