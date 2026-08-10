Semanas después del terremoto ocurrido en Venezuela, un nuevo movimiento telúrico de magnitud 7.4 sacudió Colombia y generó preocupación entre su población y otros países de la región, entre ellos Perú. Ante esta emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la nación afectada y recalcó que, hasta el momento, no se han reportado connacionales heridos.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú permanece atento a la evolución de la situación que ha causado importantes daños personales y materiales y, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana”, se lee en el documento difundido este lunes.

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Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori también expresó su solidaridad y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, indicó a través de su cuenta de X.

Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 10, 2026

Listos para apoyar

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que su Grupo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue) se encuentra atento y listo para viajar al país afectado y apoyar en las labores de búsqueda y rescate, tal como lo hizo en Venezuela.

Como se recuerda, su minucioso trabajo permitió encontrar a una adulta mayor de 60 años que permaneció atrapada entre los escombros durante tres días.

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