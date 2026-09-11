La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército del Perú (FAME), ubicada en Lurigancho, Chosica, fue escenario de la presentación del K2 Black Panther, un tanque de combate, y del K808-PE, un vehículo blindado 8x8. La actividad se realizó como parte del fortalecimiento de las capacidades de defensa del país y de la alianza estratégica entre Perú y Corea del Sur.

El K2 Black Panther es un tanque de combate diseñado para operar en diferentes tipos de terrenos. Entre sus principales capacidades se encuentra la posibilidad de detectar amenazas y responder con precisión ante situaciones que requieran una intervención rápida.

Durante la presentación se destacó su potencial para convertirse en uno de los activos destinados a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas peruanas.

Junto al K2 también fue presentado el K808-PE, un vehículo blindado con configuración 8x8 que está diseñado para facilitar el desplazamiento protegido de personal.

El vehículo puede adaptarse a distintas misiones y ofrecer capacidad de movilidad en escenarios donde las condiciones del terreno dificulten el traslado convencional. Esta característica también permitiría emplearlo en operaciones que requieran transportar personal y suministros.

K2 Black Panther y K808-PE llegan al Perú. Foto: Captura de video/Frontera Militar/YouTube

Tecnología surcoreana y oportunidades para FAME

La incorporación de estos sistemas también se enmarca en las oportunidades de cooperación tecnológica entre Perú y Corea del Sur.

El general en retiro Jorge Zapata Vargas, gerente general de FAME, destacó que la alianza con el país asiático permitirá explorar posibilidades relacionadas con la incorporación de tecnología, así como el desarrollo de capacidades en mantenimiento, soporte y desarrollo tecnológico.

De esta manera, la cooperación no estaría limitada únicamente a la incorporación de vehículos, sino que también podría generar capacidades locales vinculadas con su operación y mantenimiento.

Asimismo, de acuerdo con lo informado durante la presentación, la entrega de los vehículos está prevista para inicios de 2027. Sin embargo, existe la posibilidad de que el cronograma se adelante y las unidades sean entregadas durante 2026, si las circunstancias lo requieren.

El eventual adelanto permitiría que estos vehículos estén disponibles antes de lo inicialmente previsto para determinadas tareas de apoyo.

Los blindados también podrían apoyar ante emergencias

Más allá de su función vinculada con la defensa nacional, durante la actividad se resaltó que las características del K2 y el K808-PE podrían resultar útiles frente a situaciones de emergencia.

En caso de que se adelante su entrega, las unidades podrían utilizarse para apoyar ante eventuales consecuencias del fenómeno El Niño, particularmente en zonas donde las condiciones del terreno dificulten el traslado de personal, suministros o la evacuación de población.

Así, los vehículos podrían complementar las capacidades de respuesta del Estado en escenarios que requieran desplazamiento y asistencia en áreas de difícil acceso.

La actividad contó con la participación del ministro de Defensa, Rafael Belahunde, quien estuvo presente durante la presentación de los vehículos. Al término del evento, el titular del sector no brindó declaraciones a los medios de comunicación.

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