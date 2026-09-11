K2 Black Panther y K808-PE llegan al Perú. Foto: Captura de video/Frontera Militar/YouTube
K2 Black Panther y K808-PE llegan al Perú. Foto: Captura de video/Frontera Militar/YouTube
Por Redacción EC

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército del Perú (FAME), ubicada en Lurigancho, Chosica, fue escenario de la presentación del K2 Black Panther, un tanque de combate, y del K808-PE, un vehículo blindado 8x8. La actividad se realizó como parte del fortalecimiento de las capacidades de defensa del país y de la alianza estratégica entre Perú y Corea del Sur.

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