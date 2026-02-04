Embajador de Corea del Sur: “Perú es el país latinoamericano que más respalda la cultura coreana”

La relación bilateral entre el Perú y Corea del Sur atraviesa uno de sus momentos más dinámicos. Entre enero y noviembre del 2025, el intercambio comercial bilateral ascendió a US$2.557 millones, lo que representó un crecimiento de 4,9% frente al mismo período del año anterior. Este avance fue impulsado principalmente por el desempeño de las exportaciones peruanas, que alcanzaron los US$1.919 millones, con un incremento interanual de 5,4%, reflejando el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio y una oferta exportable cada vez más diversificada.

La relación bilateral entre ambos países también muestra avances en el ámbito turístico. Solo en diciembre del 2025, el Perú recibió 2.009 turistas coreanos, mientras que en todo el año arribaron 18.356 visitantes provenientes de Corea del Sur, reflejando un creciente interés por los destinos peruanos.

Este acercamiento no es ajeno al impacto cultural. Para Choi Jong-uk, embajador de la República de Corea en el Perú, la cultura popular coreana se ha convertido en una poderosa herramienta de conexión.

“Cuando la gente escucha la palabra ‘Corea’, la primera imagen que se les viene a la mente es K-pop”, señaló a este Diario, destacando que en el Perú la música coreana genera entusiasmo y afinidad, especialmente entre los jóvenes.

Según explicó, la popularidad de grupos como BTS o Stray Kids ha impulsado otras industrias vinculadas al contenido cultural coreano, como el cine, las series de televisión, los cosméticos y la gastronomía.

“El K-pop está evolucionando hacia una industria cultural integral que enriquece la vida cotidiana de las personas y genera un impacto positivo en el consumo”, afirmó.

Choi Jong-uk, embajador de la República de Corea en el Perú | Foto: Joel Alonzo

Eventos culturales que dinamizan la economía

Este fenómeno se refleja en iniciativas como el K-pop World Festival Perú, organizado por la embajada desde el 2010, que hoy se ha transformado en un evento cultural integral que involucra a distribuidores de comida coreana y compañías de cosméticos, además de festivales de cine y competencias gastronómicas.

“El intercambio cultural contribuye directamente a fortalecer las relaciones económicas”, explicó el embajador, quien destacó que productos peruanos como el calamar y las uvas ya forman parte de la mesa de los consumidores coreanos, mientras que la gastronomía peruana y Machu Picchu ganan visibilidad en programas de entretenimiento en Corea del Sur.

De cara al futuro, Corea del Sur ve en el Perú una plataforma estratégica para la difusión cultural en América Latina. La próxima visita de BTS a Lima, en octubre de este año, refuerza esa visión.

“La tendencia reciente muestra que Perú es el país latinoamericano que más respalda la cultura coreana y se ha convertido en su centro de difusión regional”, sostuvo Choi Jong-uk.

Este tipo de eventos, añadió, no solo movilizan grandes audiencias, sino que generan empleo, fortalecen la infraestructura local y fomentan nuevas industrias vinculadas al entretenimiento. A ello se suma el surgimiento de expresiones locales como el Q-pop, un género que fusiona el quechua con el K-pop, desarrollado por artistas peruanos como Lenin Tamayo y Qorianka.

Exportaciones con mayor valor agregado

Entre los principales productos exportados al mercado surcoreano destacaron el gas natural, cuyos envíos crecieron 16%, y el plomo, con un aumento de 23%. Sin embargo, uno de los mayores dinamismos se observó en la pota, cuyas ventas se dispararon 280,5%, así como en los compuestos de oro, que crecieron 174,3%, casi triplicando su valor frente al 2024.

En sentido contrario, las importaciones peruanas desde Corea del Sur sumaron US$638 millones, con un crecimiento de 3,3%. Los principales productos adquiridos fueron vehículos, bienes de plástico, maquinaria pesada —como palas mecánicas— y productos farmacéuticos, insumos clave para la industria y la productividad nacional.

Cooperación institucional y nuevos proyectos

El fortalecimiento del vínculo bilateral también se apoya en una estrecha coordinación institucional. La embajada coreana trabaja con el Ministerio de Cultura, el Mincetur y diversas universidades peruanas para organizar eventos culturales y proyectos conjuntos, como una próxima iniciativa de cooperación para la preservación de Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad.

“Buscamos impactar positivamente en la sociedad peruana a través de eventos que integren cultura, economía y tecnología”, afirmó el embajador, en el marco de la llamada Iniciativa-K, que impulsa el Gobierno coreano para expandir su liderazgo global.

Así, más allá de las cifras comerciales, la relación entre Perú y Corea del Sur se consolida como una alianza estratégica de largo plazo, donde la cultura, el turismo y el comercio se entrelazan para abrir nuevas oportunidades de desarrollo compartido.