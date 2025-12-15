Hoy la defensa, modernización y desarrollo de diversos países, termina llamando la atención de medios como aquel chileno que ahora realiza nota sobre Perú, y entorno a la generación de acuerdo marco estratégico e histórico con potencia asiática. La información valora alianza estratégica concretada, y señala que dicha nación sudamericana podría convertirse en gran fuerza militar debido a razón puntual vinculada a cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento e impulso de proyectos industriales.

DESDE CHILE SEÑALAN QUE PERÚ APUNTA A CONVERTIRSE EN POTENCIA MILITAR POR ESTA RAZÓN PUNTUAL

Transcurre los años, y Perú y Chile continúan experimentando situaciones que de alguna manera se entrelazan, siendo ahora noticia referente al ámbito militar, la que llama la atención de medios producto de histórica firma protagonizada por parte del gobierno de José Jerí.

Con el inicio de diciembre 2025, BioBio señala que su país vecino apunta a convertirse en gran fuerza bélica a nivel global, y esto luego de haberse producido la firma de acuerdo estratégico entre el Ejército y la empresa surcoreana, Hyundai Rotem.

La finalidad de dicha firma consiste en poder fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales del Perú en el sector Defensa, buscando llevarse a cabo de manera puntual, la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas 8x8 K808.

“Esta modernización militar reemplazará los obsoletos T-55 y traerá tecnología de última generación”, y por lo cual el gobierno de José Jerí terminaría invirtiendo 1.400 millones de dólares, remarcan desde BioBio Chile, dando a conocer así detalles entorno a la formalización de un acuerdo que afianza la alianza estratégica generada entre ambos países.

LOS PUNTOS CLAVE QUE IMPULSARÁN LA INDUSTRIA NACIONAL PERUANA GRACIAS A ACUERDO CON HYUNDAI ROTEM

Desarrollo de Capacidades Productivas

- Punto clave mediante el cual se promoverá la participación activa de la industria nacional en proyectos de alto valor.

Transferencia Tecnológica

- Punto clave mediante el cual busca facilitarse la adquisición de conocimiento y técnicas avanzadas necesarias para la producción militar.

Modernización del Ejército peruano

- Punto clave mediante el cual se contribuirá directamente a la mejora y el equipamiento de las Fuerzas Armadas.

PERÚ GENERA ESTA OTRA ALIANZA ESTRATÉGICA CON COREA Y PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA MARINA DE GUERRA

A nivel global, diversos son los acuerdos generados entre dos o más países, siendo uno en particular que protagoniza potencia asiática, aquella donde también llama la atención la participación de país sudamericano cuyo gobierno hoy brinda detalles acerca de proyectos conjuntos para impulsar el desarrollo de la industria naval, por ejemplo, y el reforzamiento de alianza estratégica en ciencia marina y acuicultura sostenible.

Con respecto a esta información, te contamos que tanto Corea del Sur como Perú, y tras firma de varios contratos y hasta memorandos de entendimiento, actualmente vienen trabajando de la mano con la finalidad de promover iniciativas clave vinculadas a la biodiversidad marina y avance tecnológico que logra verse reflejado a través de entidades como el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

El plan de inversiones de dicha potencia asiática, hoy implica el financiamiento de grandes obras y desarrollo de proyectos que gracias a 6 mil 700 millones de dólares, terminarán haciéndose realidad contando con la participación de trabajadores originarios del país sudamericano, y transferencia efectiva a cargo de la empresa HD Hyundai Heavy Industries (HHI).

Con respecto a la alianza estratégica generada entre Perú y Corea del Sur, resulta importante destacar que desde el 2012 figura vigente el acuerdo de cooperación suscrito entre PRODUCE, y el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea (MOF), y asimismo a partir de mediados de abril de 2024, la firma de convenio a partir de la cual se pretende construir 4 buques de gran envergadura que forman parte del proceso de modernización de la Marina de Guerra del Perú.

EL PROYECTO CONJUNTO QUE MEJOR SIMBOLIZA ESTA ALIANZA ENTRE COREA Y PERÚ

Anualmente, las noticias comerciales acerca de Perú, dan a conocer el inicio o avance de proyectos cuyo financiamiento figura a cargo de verdaderas potencias a nivel global.

Tal es el caso actual de Corea del Sur que ahora mediante el HD HHI, marca presencia sobre territorio nacional, y en esta oportunidad con respecto a la construcción de dos buques auxiliares logísticos, una patrullera oceánica y una fragata multirol en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

Generando más de 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos, la edificación de dichas embarcaciones busca fortalecer la capacidad operativa de la institución de las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), y así contribuir al desarrollo de la industria naval desde los siguientes momentos:

Primer buque auxiliar logístico estaría operativo a fines de 2026

Patrullera oceánica sería entregada en 2028

Fragata multirol quedaría lista en 2030

“Este proceso une a diversas industrias en torno a la construcción naval y generará beneficios no solo para la Marina, sino también para la economía nacional”, ha remarcado el Capitán de Corbeta Diego Huemura Paredes, y representante del SIMA, entorno a la alianza estratégica entre Perú y Corea que va rindiendo frutos.