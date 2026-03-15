La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor película animada, las nominadas fueron: Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain y Zootrópolis 2. La ganadora fue: KPop Demon Hunters producida por Maggie Kang y Chris Appelhans.

Mejor película animada – Nominados

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootrópolis 2

Ganadores de años anteriores

2025: Flow — primera película animada independiente en ganar el Oscar en más de una década.

— primera película animada independiente en ganar el Oscar en más de una década. 2024: The Boy and the Heron — Ghibli regresó al Oscar tras años de ausencia.

— Ghibli regresó al Oscar tras años de ausencia. 2023: Pinocho — Guillermo del Toro combinó stop-motion con efectos digitales para un resultado único.

— Guillermo del Toro combinó stop-motion con efectos digitales para un resultado único. 2022: Encanto — su banda sonora, incluida We Don’t Talk About Bruno , se convirtió en un fenómeno global.

— su banda sonora, incluida , se convirtió en un fenómeno global. 2021: Soul — Pixar colaboró con músicos de jazz reales para lograr autenticidad en la historia.

— Pixar colaboró con músicos de jazz reales para lograr autenticidad en la historia. 2020: Toy Story 4 — se convirtió en la primera película de Pixar en ganar el Oscar con su cuarta entrega.

En su discurso, KPop Demon Hunters destacó: “Esto es para Corea y para todos los coreanos”.