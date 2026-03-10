Resumen

Ganador del Premio Oscar demostró que no se necesita de un largo discurso de agradecimiento. (Foto: EFE/Chris Torres)
Por Redacción EC

El discurso más corto en la historia de los premios de la Academia tiene apenas unas palabras y ocurrió en una de las ceremonias más recordadas de Hollywood. El protagonista fue Joe Pesci, quien sorprendió al público con un agradecimiento extremadamente breve al recibir su estatuilla en los Premios Oscar hace 35 años.

