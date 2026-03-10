El discurso más corto en la historia de los premios de la Academia tiene apenas unas palabras y ocurrió en una de las ceremonias más recordadas de Hollywood. El protagonista fue Joe Pesci, quien sorprendió al público con un agradecimiento extremadamente breve al recibir su estatuilla en los Premios Oscar hace 35 años.

El actor ganó el premio a Mejor actor de reparto en 1991 gracias a su actuación en la película “Goodfellas” (conocida en español como “Uno de los nuestros”), dirigida por Martin Scorsese. En esa ceremonia, Pesci subió al escenario para recoger el galardón y dar su discurso de aceptación.

Sin embargo, lejos de ofrecer un discurso largo o emotivo, el actor apenas pronunció una frase: “Es un privilegio para mí, gracias”, antes de abandonar el escenario. Con esas contundentes declaraciones marcó uno de los momentos más breves en la historia de la premiación, con tan solo 2 segundos de agradecimiento.

When Joe Pesci won an Oscar for GOODFELLAS he delivered one of the shortest acceptance speeches in history. pic.twitter.com/x91Um3k2wt — cinesthetic. (@TheCinesthetic) January 3, 2026

Cabe recordar que, aquella noche, Joe Pesci se impuso a reconocidos nominados como Al Pacino, Andy García, Graham Greene y Bruce Davison, consolidando su lugar entre los grandes intérpretes de Hollywood.

La interpretación de Pesci como el violento y carismático mafioso ‘Tommy DeVito’ es considerada una de las más memorables del cine. Su actuación fue clave dentro del éxito de la película, que narra el ascenso y caída de un grupo de criminales en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Joe Pesci también fue nominado al Oscar por otras películas dirigidas por Scorsese, entre ellas “Raging Bull” (“Toro salvaje”) y “The Irishman” (“El Irlandés”), lo que reafirma su estrecha relación con el cine de gánsteres.

Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)

Aunque los discursos emotivos suelen ser parte importante de la ceremonia, como el de Adrien Brody en 2025, que tardó casi seis minutos, el de Joe Pesci en la gala de los Premios Oscar demostró que con pocas palabras también se puede marcar un momento inolvidable.