La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebrará la 98.° edición de los Premios Oscar este domingo 15 de marzo de 2026, que sea realizará en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción, por segundo año consecutivo, del comediante Conan O’Brien.

Para los cinéfilos de Perú, la programación iniciará por la tarde con el despliegue de moda en la alfombra roja, seguido de la entrega de estatuillas en horario estelar.

Alfombra Roja: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Alfombra Roja Oficial: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Ceremonia Principal: 7:00 p. m.

Se estima que la premiación tenga una duración aproximada de entre tres y cuatro horas, culminando cerca de las 11:00 p. m.

¿Dónde ver los Oscars en vivo?

En territorio peruano, la transmisión oficial estará disponible a través de estas plataformas:

Televisión por cable: El canal TNT transmitirá el evento con doblaje al español, mientras que TNT Series ofrecerá la señal en idioma original (inglés) Streaming: La plataforma Max (antes HBO Max) emitirá la ceremonia completa en vivo para todos sus suscriptores Redes Sociales: Las cuentas oficiales de la Academia en YouTube, TikTok e Instagram compartirán los mejores momentos y ganadores en tiempo real

Una noche de récords y estrellas

La edición de 2026 está marcada por hitos históricos. La película Sinners llega como la gran favorita con 16 nominaciones, convirtiéndose en el filme más nominado en toda la historia de los premios.

Por otro lado, Timothée Chalamet ha hecho historia al ser el actor más joven en acumular tres nominaciones a Mejor Actor desde Marlon Brando en 1954.

La cuota musical estará a cargo de los nominados a Mejor Canción Original. Aunque hay cinco ternados, solo dos se presentarán en vivo: “Golden” (del grupo de K-pop HUNTR/X) y “I Lied to You” (interpretada por Miles Caton).

Entre los presentadores confirmados para entregar las estatuillas destacan figuras como Javier Bardem, Demi Moore, Chris Evans y Zoe Saldaña.

