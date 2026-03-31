Por Carlos Gonzales

La Municipalidad de Lima decidió anular 56,040 fotopapeletas que se habían impuesto en la jurisdicción del municipio Magdalena tras el reclamo de decenas de conductores que argumentaban que dichas sanciones se habían impuesto de manera irregular. Desde ese momento, ambas partes se han lanzado acusaciones respecto a la responsabilidad del caso.

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