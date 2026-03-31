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La MML indicó que, de acuerdo con el informe enviado por la Gerencia de Movilidad Urbana al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, se determinó que las evidencias enviadas por la Municipalidad de Magdalena “no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes”. Por ello, anunció que dejará sin efecto las presuntas infracciones “por no ajustarse a la normativa vigente”.

“La responsabilidad recae directamente en la Municipalidad de Magdalena frente a lo que constituye una afectación a los derechos de miles de vecinos, por ello, la Municipalidad de Lima actuará con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”, indicó la MML.

Por su parte, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, señaló que la empresa que se contrató para que coloquen las cámaras de control de velocidad remitía la información a la MML si el consentimiento de la comuna distrital, además se notificó de la sanción a los ciudadanos a través de medios, como correos electrónicos o números de WhatsApp, que ellos no habían autorizado. También indicó que diversas multas fueron impuestas en el 2025 pero que fueron calculadas con la UIT del 2026.

Francis Allison, alcalde de Magdalena. (Foto: Andina)

En el caso de San Miguel, la comuna informó a El Comercio que son 34 mil papeletas generadas a través del aplicativo Lima Reporta en su jurisdicción, pero que la gran mayoría no cumplen con los criterios técnicos establecidos para aplicar dicha sanción, por lo que se ha pedido a la MML que proceda a anularlas.

¿Cómo será la devolución del dinero a los conductores que pagaron la fotopapeleta anulada?

Una duda que surge en el caso de las fotopapeletas aplicadas en Magdalena y anuladas por la Municipalidad de Lima es qué sucederá con los ciudadanos que sí pagaron las multas. El SAT de Lima informó a El Comercio que los propietarios y conductores que cancelaron las sanciones o accedieron a un fraccionamiento deben solicitar el reembolso de su dinero directamente ante el SAT.

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Para ello, explicó que deben ingresar a la página web del SAT (www.sat.gob.pe) y acceder al slider web “Solicita aquí tu devolución de pagos”, completar el formulario y consignar los datos requeridos para la devolución. ( https://www.sat.gob.pe/WebSiteV9/DevolucionPagosPapeletas ). Remarcó que el trámite es totalmente gratuito y exhortó a los ciudadanos a no recurrir a tramitadores externos para evitar el uso indebido de datos sensibles y posibles estafas.

Las personas que deseen recuperar su dinero del pago por una papeleta ya anulada deben gestionar el trámite en la página web del SAT.

Además, señaló que actualizó la información ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se proceda con la restitución inmediata de los puntos que fueron descontados del récord de los conductores afectados por las fotopapeletas en Magdalena. El SAT enfatiza que no se requiere realizar ningún trámite para la actualización de los puntos.

“Al quedar sin efecto legal, el SAT actúa para revertir todos los actos administrativos derivados de estas papeletas impuestas”, detalló la entidad de la MML en un comunicado enviado a este Diario.

Magdalena pide a la Fiscalía investigar la imposición de fotopapeletas

Enrique Sánchez, gerente municipal de Magdalena, anunció a El Comercio que la comuna distrital ha pedido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que investigue la imposición de fotopapeletas en su jurisdicción, pues consideró que el actuar de la Municipalidad de Lima ha sido “irregular”.

“Antes de la anulación de las multas, Magdalena ha oficiado al fiscal de la Nación para que tome conocimiento de este irregular actuar de la Municipalidad de Lima”, afirmó el funcionario.

Sánchez explicó que el Ministerio Público debe determinar cómo es que la Municipalidad de Lima accedió a las supuestas evidencias de las infracciones de tránsito captadas por los equipos si Magdalena nunca las envió. Incluso, consideró que el convenio entre ambos municipios nunca se ejecutó, ya que, según recordó, la comuna distrital avisó a la MML en diciembre pasado su disposición para iniciar la fiscalización electrónica, pero recién recibió la respuesta en enero del 2026, cuando la imposición de papeletas había iniciado en noviembre del 2025.

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“Le hemos oficiado al fiscal de la Nación para que investigue cómo esta municipalidad ha podido tener estas evidencias que no han sido remitidas por Magdalena, a pesar de que ellos digan que sí. Magdalena ha pedido, a través de un oficio y apelando a la Ley de Transparencia a la MML, que nos entregue copia de los oficios, de los informes con los cuales Magdalena habría enviado esas evidencias. Lima ha contestado que esas evidencias no existen y que ellos han procedido a multar conforme a una directiva interna”, aseveró.

Por ello, el funcionario de Magdalena afirmó que la Municipalidad de Lima solo ha buscado generar recursos con las fotopapeletas, por lo que lo calificó de un “sistema perverso”, ya que se trató de coaccionar a los ciudadanos de pagar las multas. Recordó que la MML pretendió hasta el último momento de continuar con el cobro de las sanciones, lo que se evidenció en la reunión que sostuvieron ambas partes en la sede del MTC hace unas semanas.

Las calles de Magdalen registran alta congestión vehicular. (Foto: Municipalidad de Magdalena/Facebook)

“Se detectó que el SAT y la Municipalidad de Lima utilizaban un sistema perverso, un sistema que mandaba mensajes de texto a aquellos que supuestamente habían tenido algún tipo de infracción y ponían de sobre aviso a los ciudadanos y los obligaban en la práctica a que vayan a cancelar o refinanciar para evitar tener un problema futuro”, refirió Sánchez.

“La Municipalidad de Lima ha multado a diestra y siniestra en contra de los intereses de los ciudadanos y no para buscar concientizar respecto al manejo y ser una mejor ciudad. Solo han buscado un financiamiento, una caja a través de las papeletas indebidas para tener ingresos”, añadió.

“El alcalde de Lima (Renzo Reggiardo) y sus funcionarios han actuado de manera muy oscura y poca transparente, desde la imposición de la multa hasta este proceso que ha llevado a la anulación de estas”, añadió.

El Concejo Municipal de Magdalena decidió hace tres semanas anular el convenio con la Municipalidad de Lima para el control del tránsito en el distrito, indicó el funcionario.

Se debe promover la fiscalización electrónica del tránsito ante la falta de policías, indicó especialista

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, cuestionó la decisión de la Municipalidad de Lima de anular las fotopapeletas impuestas en Magdalena, pues remarcó que se debe promover la fiscalización electrónica del tránsito ante el déficit de policías.

“Estamos a favor de una fiscalización en la velocidad de los vehículos. Este tipo de contratos y de mecanismos de fiscalización tienen que ser promovidos porque hay un déficit de policías de tránsito y los vehículos hacen lo que le da la gana. Lo que las autoridades tienen que hacer es promover este tipo de mecanismos y lo que ha sucedido acá es una falta de gestión para poder realizar este proyecto desde el comienzo”, afirmó a El Comercio.

“Esta resolución (de la MML) perjudica a los peatones y los vehículos privados se salen con la suya, ya que pueden ir a la velocidad que les plazca sin respetar los límites máximos de velocidad”, agregó.

El especialista explicó que no existe en los conductores una educación vial y que eso se demuestra cuando no respetan los límites de velocidad en los alrededores de los centros educativos. “Cuando uno va en un vehículo frente a un colegio la velocidad máxima es de 30 kilómetros, pero esa velocidad no solamente es mientras están llegando o saliendo los escolares, es en todo momento, así sea en la noche o domingo, pero los conductores tienen la idea de que a esa hora pueden ir a la velocidad que quieren y van a 50 km/h”, aseveró.

Límites de velocidad en Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

Vélez indicó que la decisión como la MML perjudica a las empresas que invierten en este tipo de proyectos y puede originar que a futuro ya no se desarrollen este tipo de iniciativas para fiscalizar el tránsito. Remarcó que las gestiones realizadas por algunas autoridades para anular multas están marcadas por la demagogia y el populismo.

“Esto lo que trae consigo es que muchos conductores que son vecinos de determinado distrito van le tocan la puerta al alcalde y se quejan, y el alcalde, en un gesto demagógico, lo que hará es tratar de anular las papeletas y, al final de cuentas, no se puede ejercer una debida fiscalización en este tipo de situaciones”, anotó.

“Lo que ocurre cuando hay una fiscalización de este tipo es que las cámaras toman indiscriminadamente las fotografías que luego son impuestas en multas, y hay gran cantidad de multas y no es que el sistema sea exagerado, es la realidad, es una prueba de que en este país y en Lima Metropolitana los conductores van a una velocidad por encima del límite permitido”, añadió.