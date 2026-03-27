La congestión vehicular crónica que enfrenta Lima, agravada por la ausencia de un sistema de transporte masivo eficiente, podría prolongarse tras la decisión del Gobierno de postergar la ejecución de la Línea 3 del Metro de Lima, un proyecto clave para articular el norte y el sur de la ciudad. Hoy, recorrer ese trayecto puede tomar más de tres horas; con esta infraestructura ferroviaria, el tiempo se reduciría a apenas una.

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Todo este tema se originó por la reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de no incluir el desarrollo de la Línea 3 en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031. Sin embargo, lo que llama la atención es que dicho proyecto sí estaba en la agenda de Proinversión, que había anunciado, a fines de diciembre pasado, su formalización para ser desarrollado junta a otras obras de infraestructura.

Los distritos que conectará la Línea 3

La Línea 3 del Metro de Lima será completamente subterránea, tendrá una extensión de 34.8 kilómetros y beneficiará a más de 5 millones de ciudadanos. El tiempo de viaje sería de 54 minutos y su inversión superaría los US$ 6,924 millones, según informó el MTC cuando promocionaba el proyecto.

La infraestructura atravesará 12 distritos, como Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Rímac, Cercado de Lima, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores, Surco y San Juan de Miraflores. Se estima que movilizaría a 2 millones de personas al día.

El proyecto de la Línea 3 vuelve a fojas cero, indicó especialista

Paola Lazarte, extitular del MTC y experta en gestión pública e infraestructura, remarcó que la principal consecuencia de retirar la Línea 3 del Metro del Plan Nacional de Infraestructura es que el proyecto vuelve a fojas, por lo que se deber realizar nuevamente estudios y buscar su mecanismo de ejecución. Aseguró que este tipo de obras se ejecutan hasta en 8 años.

“El proyecto vuelve a fojas cero, esa es la parte penosa de todo esto. Para que el Perú haya lance a convocatoria este proyecto, se hizo un estudio de preinversión, el cual se declaró viable en el 2019. A la fecha, en el sistema de inversión pública esos estudios pierden vigencia”, afirmó la exfuncionaria a El Comercio.

Lazarte explicó que el proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima se incluyó y se priorizó en el primer Plan Nacional de Infraestructura, en el 2019, y que en el 2020 se lanzó una licitación, junto a la Línea 4, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, por lo cual varias embajadas de países presentaron sus propuestas. Sin embargo, en los años posteriores la obra no fue adjudicada y se le retiró el presupuesto.

Paola Lazarte es experta en gestión e infraestructura. (Foto: MTC)

“Una aproximación de 8 años (de ejecución de proyecto) es porque se tiene que volver a hacer el estudio de preinversión, estructurar el proyecto a licitar, hacer los estudios definitivos o expedientes técnicos y después hacer la ejecución de la obra. Entonces, estos proyectos se desarrollan en no menos de 5 años”, aseveró.

El principal motivo del Gobierno de no considerar prioritaria la construcción de la Línea 3 no queda claro, indicó Paola Lazarte, pues recordó que las autoridades no han explicado de manera oficial qué criterios se han tomado en cuenta para adoptar tal medida.

“Se ha mencionado que son criterios técnicos, pero los únicos criterios técnicos son los que podría decir el MTC y son los que usualmente se desarrollan con los estudios de ingeniería definitivos. Lo único que me queda inferir es que se trata de recursos o temas de presupuesto, pero, al mismo tiempo, se han ingresado varios proyectos de infraestructura de diversos sectores, entonces no queda claro la razón por la cual han retirado la Línea 3”, anotó.

Lazarte advirtió que si el Poder Ejecutivo decidió retirar a la Línea 3 del Plan Nacional de Infraestructura es porque no lo considera un proyecto importante ni estratégico para el país. Además, remarcó que, tras ficha exclusión, no están incluyendo ningún tipo de proyecto de transporte urbano para Lima y Callao.

Sin la Línea 3 se afecta a más de 3 millones y medio de vecinos de Lima norte, advierte alcalde de Ancón

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, gestionaba una posible ampliación de la Línea 3 del Metro de Lima hasta su distrito, a fin de atender el creciente número de vecinos de Lima norte, por ello cuestionó la reciente decisión del Poder Ejecutivo de dejar en stand by dicho proyecto.

En diálogo con El Comercio, el burgomaestre explicó que el dejar de lado la ejecución de la Línea 3 afecta a más de un tercio de la población de la capital, ya que los distritos de Lima norte agrupan a un total de tres millones y medio de ciudadanos, lo que representa un 35% de los habitantes de Lima.

Samuel Daza es alcalde de Ancón.

Además, indicó que tiene impacto en el desarrollo de tres proyectos de infraestructura importantes de Lima norte, como el megapuerto de Chancay, la Ciudad Bicentenario Luis Castañeda Lossio y el Parque Industrial de Ancón. Estos dos últimos en proceso de planificación.

Daza remarcó que una posible extensión de la Línea 3 del Metro representaba un objetivo prioritario para Ancón, ya que actualmente la única vía conexión en el distrito es la Panamericana Norte, la cual, según advirtió, se encuentra colapsada debido al aumento del flujo vehicular por las operaciones del puerto de Chancay y por el cierre de la avenida Néstor Gambetta.

En ese contexto, enfatizó que los ciudadanos de Ancón pierden hasta 6 horas al día atrapados en el tráfico y consideró que los distritos de Lima norte y Ventanilla se encuentran en un “aislamiento”. Daza indicó que el desarrollo de la Línea 3 del Metro formaba parte de una política de Estado, por lo, según consideró, el cambio de presidente o de titular del MTC no debería afectar su ejecución.

Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, consideró “un error y una torpeza” del Gobierno el dejar de lado la ejecución de la Línea 3 del Metro de Lima, ya que se trata de una obra “muy importante” para la movilización de los ciudadanos de la capital, sobre todo en la situación de informalidad en la que se encuentra el transporte urbano.

“Lima tiene un problema serio de transporte público masivo, hace 40 o 50 años debería ya tenerlo encaminado, pero no se hizo a tiempo”, señaló el economista a El Comercio.

Explicó que la Línea 3 forma parte de un sistema integrado de transporte masivo que Lima y Callao necesitan hace varias décadas y que dicha obra se complementa con las líneas 1 y 2. Enfatizó que dicha obra disminuría los accidentes de tránsito en las vías y las extorsiones a las empresas de transportes.

“El Metro funciona en red. La Línea 1 hace el recorrido entre el sur y el noroeste, y la Línea 2 completa la cruz, ya que hace el recorrido de este a oeste. Con la cruz ya tenemos la base de la red. Todas las otras líneas, 3,4,5 y 6, que son las que por el momento están diseñadas, son el complemento fundamental de esas líneas operativas. Esto lo que hará es que el taxi colectivo, las combis y los buses ‘piratas’ ya no tengan la demanda que actualmente tienen, pues existen porque el sistema de transporte masivo es insuficiente”, afirmó.

Enrique Cornejo fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno aprista. (Foto: Agencia Andina)

Si bien remarcó que los proyectos de infraestructura ferroviaria se construyen por etapas, Cornejo pidió a las autoridades acelerar el desarrollo de las líneas restantes y les recomendó ejecutar el método usado en el caso de la Línea 1, donde la construcción del viaducto y el equipamiento básico se hicieron mediante obra pública, mientras que la operación, mantenimiento y las nuevas adquisiciones fueron concesionadas.

“Lo que tenemos que hacer es acelerar las líneas con el método y el sistema de contratación de la Línea 1”, expresó Cornejo, quien recordó que las gestiones posteriores a su paso por el MTC no continuaron con esa metodología debido a “mezquindad política”.

Para graficar la grave situación en la que se encuentra el transporte público y el impacto en la vida de los ciudadanos, Cornejo recordó que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional(AFIN) y el Colegio de Ingenieros del Perú hicieron, hace 15 años, un estudio que determinó que los ciudadanos pierden más tres horas en el tráfico por la falta de un sistema de transporte masivo en Lima, lo que representaba, en aquel momento, que se gaste adicionalmente 4500 millones de dólares al año. Por ello, calculó que actualmente esa pérdida debe superar los 5000 millones de dólares.

“Lo que yo pierdo cada tiempo por no tener la obra es más de lo que me va a costar hacerla. Como es una obra que se hará en 7 o 8 años, al ritmo de las características que actualmente tenemos, ese presupuesto no se va a desembolsar en un solo año. Ese argumento de que no hay dinero no tiene mucho sentido”, afirmó.