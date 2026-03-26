La aplicación de multas a través del aplicativo Lima Reporta, gestionado y manejado por la Municipalidad de Lima (MML), ha generado diversas reacciones en ciudadanos de los distritos donde se ha implementado esta iniciativa, pues algunos conductores consideran que las zonas fiscalizadas no están debidamente señalizadas y las notificaciones no llegan a tiempo.

Lima Reporta es una herramienta tecnológica que utilizan inspectores municipales autorizados para registrar, mediante videos cortos, situaciones que afectan el tránsito. La información se envía en tiempo real a la plataforma de la Municipalidad Metropolitana de Lima y es evaluada por equipos técnicos antes de continuar con el proceso correspondiente para imponer la multa.

Los inspectores de tránsito están autorizados a informar de infracciones a través del aplicativo Lima Reporta. (Foto: Gerencia de Movilidad Urbana de la MML/Facebook)

Un ejemplo de esta situación fue lo ocurrido en San Miguel, donde un grupo de vecinos se quejó por la imposición de papeletas a través del aplicativo Lima Reporta, por lo que la municipalidad distrital informó de la instalación de una mesa técnica con la comuna capitalina para adoptar una serie de medidas, como la suspensión temporal del registro de nuevas infracciones a través del mencionado aplicativo y la evaluación de los procedimientos para anular dichas sanciones.

San Miguel aclaró que su gestión “prioriza la economía familiar y la legalidad, rechazando cualquier fin recaudatorio”.

Municipalidad de Lima explica por qué aumentaron la cifra de papeletas a través de Lima Reporta

La Municipalidad de Lima señaló, en un comunicado enviado en exclusiva a El Comercio, que se ha registrado un aumento de las papeletas impuestas a través de Lima Reporta debido a “los convenios que tiene la Municipalidad de Lima con diversos distritos suscritos desde el año 2023”.

Indicó que se tiene convenios con 18 municipios, como Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac.

La MML argumentó que dichos convenios se firmaron con la finalidad de que “los inspectores de tránsito de estos distritos también realicen las labores de fiscalización para sancionar a los malos conductores que infringen las normas de tránsito”.

Además, indicó que el aplicativo se utiliza principalmente en vías con alto flujo vehicular, donde el incumplimiento de normas impacta directamente en la circulación y la seguridad vial. Explicó que la priorización responde a criterios técnicos como niveles de congestión, seguridad vial y frecuencia de incidencias. Entre estas vías se encuentran avenidas como Javier Prado, Benavides, Arequipa, Abancay, entre otras.

Los inspectores de tránsito de los distritos son capacitados antes de usar el aplicativo Lima Reporta. (Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho)

Frente a la consulta sobre los criterios utilizados para aplicar las sanciones, la Municipalidad de Lima explicó que el aplicativo permite registrar, mediante fotografías y videos, situaciones que ya están definidas como infracciones en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT).

“No se trata de interpretaciones personales ni de nuevas sanciones, sino de una mejor capacidad de detección de conductas ya contempladas en la normativa nacional. Para que una infracción sea considerada válida, la evidencia debe cumplir criterios técnicos claros, como identificar la placa del vehículo, la conducta observada y el entorno donde ocurre”, refirió la MML en su pronunciamiento.

En ese contexto, explicó que las sanciones aplicadas mediante Lima Reporta “no son nuevas ni se definen de manera discrecional”, pues recordó que están establecidas en el RNT.

Los mecanismos de control en el aplicativo Lima Reporta

Respecto a las medidas para evitar errores o sanciones indebidas, la comuna asegura que ha implementado mecanismos de control para asegurar el uso adecuado del aplicativo. Uno de ellos es que los inspectores municipales reciban “capacitaciones teóricas y prácticas” a fin de que registren “evidencias bajo criterios uniformes”.

“Cada evidencia pasa por un proceso de revisión y validación técnica antes de continuar el procedimiento. Las evidencias son verificadas para asegurar que cumplan con condiciones de validez previamente establecidas, incluyendo la revisión de muestras para control de calidad”, aseveró la comuna.

Si bien el inspector registra la evidencia, la MML explicó que la evaluación final es realizada por las áreas técnicas de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), a fin de “garantizar mayor control y transparencia”.

Lima Reporta es un aplicativo que solo puede ser usado por inspectores de tránsito debidamente capacitados. (Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho)

No obstante, remarcó que el ciudadano puede aceptar la sanción y pagar la multa o presentar la impugnación. En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima se tienen registrados 2.718 descargos de papeletas y que, a la fecha, están dentro del plazo para ser atendidos, según indicó.

A fin de que el ciudadano pueda acceder a la evidencia fotográfica o en video de la infracción reportada en el aplicativo, cada papeleta cuenta con un código QR que sustenta la infracción

Frente a la posibilidad de que la plataforma Lima Reporta sea sometida a una auditoría, la Municipalidad de Lima enfatizó que todas sus actividades “son supervisadas y auditadas” por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría, incluyendo dicho aplicativo.

La capacitación del inspector municipal

La Gerencia de Movilidad Urbana de la MML realiza capacitaciones teóricas y prácticas a sus inspectores municipales de tránsito y a los de los municipios distritales con convenio vigente, señaló la comuna.

Afirmó que los inspectores pasan por un periodo de evaluación o “marcha blanca”, donde se revisa la calidad de las evidencias registradas, y solo se les autoriza el uso del aplicativo cuando cumplen con los requisitos técnicos establecidos.

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La Municipalidad de Lima remarcó que la grabación de evidencias lo debe realizar el inspector de tránsito durante su horario de servicio, estando con el uniforme de la institución en la que trabaja y solo en el ámbito de la jurisdicción del municipio donde labora.

Los inspectores de tránsito de El Agustino recibieron capacitación antes de salir a detectar infracciones. (Foto: Municipalidad de El Agustino/Facebook)

“Lima Reporta es una herramienta tecnológica que utilizan inspectores autorizados para registrar, mediante videos cortos, situaciones que afectan el orden del tránsito. El sistema cuenta con medidas de seguridad que restringen su uso únicamente a personal autorizado. Cada registro debe mostrar claramente la placa del vehículo, la conducta observada y el entorno”, indicó.

La opinión de los especialistas

Abel Balbín Ludeña, abogado especialista en multas de tránsito, explicó que las municipalidades distritales, a través de convenios con los municipios provinciales, sí tienen competencia para fiscalizar el tránsito y detectar infracciones a través de los medios o dispositivos electrónicos, pero remarcó que deben cumplir ciertos requisitos, como la debida señalización de la zona a fiscalizar.

En diálogo con El Comercio, el especialista indicó que el uso de dispositivos electrónicos ayuda a prevenir los accidentes de tránsito, pero remarcó que la forma en que los municipios están imponiendo actualmente las sanciones constituye “un acto arbitrario” y que su objetivo solo sería recaudar recursos.

Además, advirtió que las fotopapeletas que no han sido impuestas in situ tienen que ser notificadas a los administrados a través de la casilla electrónica, siempre y cuando cuenten con ella.

“Deben informar a los conductores que están siendo fiscalizados y notificar de manera válida al administrado a través de la casilla electrónica, ya que estarían haciendo actos arbitrarios y lo que estarían buscando sería recaudar antes que prevenir un accidente”, afirmó Balbín Ludeña.

Por su parte, Franklin Barreto, especialista en tema de tránsito, transporte y seguridad vial, indicó a El Comercio que, para un adecuado uso del aplicativo Lima Reporta, se requiere de una capacitación previa a los inspectores municipales y que la vía tenga las condiciones reglamentarias para ser fiscalizada, ya que, de lo contrario, originarán las impugnaciones.

“Si un inspector municipal va a detectar una infracción por mal estacionamiento se requiere que la vía se encuentre con la señalización que determina el Reglamento Nacional de Tránsito”, afirmó.

“Los municipios, para fiscalizar el cumplimiento del buen estacionamiento, pretenden hacerlo bajo una línea amarilla, lo cual no está conforme con lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito, los cuales establecen que, para el estacionamiento, la única forma de prohibirlo es a través de una señal vertical y una línea amarilla, que es un complemento a la señal principal”, agregó.

Barreto consideró que esta iniciativa tiene un fin recaudador antes que un objetivo preventivo o educativo. No obstante, opinó que sí debería extenderse a otros distritos ante la falta de educación vial en la ciudadanía, pero previa campañas específicas de sensibilización y socialización de las normas que serán fiscalizadas.

El especialista enfatizó que muchas de las iniciativas implementadas para fiscalizar el tránsito en la ciudad se están viendo afectadas por decisiones políticas en un contexto electoral, tal como ocurrió, según dijo, en Magdalena y en San Miguel. En esa línea, recordó que los alcaldes distritales no pueden intervenir en casos técnicos y regulados.