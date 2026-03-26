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Resumen

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El aplicativo Lima Reporta es usado por los municipios distritales que tiene un convenio firmado con la Municipalidad de Lima. (Foto: Gerencia de Movilidad Urbana de la MML/Facebook)
El aplicativo Lima Reporta es usado por los municipios distritales que tiene un convenio firmado con la Municipalidad de Lima. (Foto: Gerencia de Movilidad Urbana de la MML/Facebook)
Por Carlos Gonzales

La aplicación de multas a través del aplicativo Lima Reporta, gestionado y manejado por la Municipalidad de Lima (MML), ha generado diversas reacciones en ciudadanos de los distritos donde se ha implementado esta iniciativa, pues algunos conductores consideran que las zonas fiscalizadas no están debidamente señalizadas y las notificaciones no llegan a tiempo.

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