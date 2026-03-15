El Campo de Marte lucirá un nuevo aspecto tras más de 40 años sin intervenciones importantes . La Municipalidad de Lima ejecuta actualmente, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), un mejoramiento integral del espacio público ubicado en Jesús María. En los últimos años se habían anunciado diversos planes de recuperación del parque, pero ninguno se concretó, incluso algunos vecinos habían expresado su rechazo a esas iniciativas porque consideraban que afectaban el paisaje del lugar.

Las veredas, el enrejado, la plataforma y las áreas verdes se encontraban en mal estado, así como los monumentos que están ubicados en su interior, por lo que era urgente una intervención. Incluso, en el 2019, la comuna de Jesús María tuvo que desalojar una feria artesanal y unos juegos mecánicos ante el deteriorio que presentaban las instalaciones.

Detalles de la modernización del Campo de Marte

El proyecto demandará una inversión de 26.7 millones de soles y beneficiará a 134 mil vecinos, según las proyecciones de la MML que El Comercio pudo conocer. Los trabajos se iniciaron el pasado 14 de noviembre y se ejecutarán en 180 días calendario. Las labores se desarrollan sobre 122,000 metros cuadrados y actualmente presentan un avance de más del 30%, ya que se han renovado las veredas, se han modernizado los servicios higiénicos y se han implementado pozos de extracción.

El Campo de Marte es considerado un pulmón verde en la capital, por lo que la MML prioriza, de acuerdo con su plan de intervención, la recuperación y puesta en valor de las áreas verdes a través del riego tecnificado y el sembrado de aproximadamente 100 árboles.

La obra demanda una inversión de más de 26 millones de soles. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)

Los trabajos también incluyen la instalación de cerco perimétrico, canales de riego, una central de videovigilancia, así como iluminación LED, bancas, pérgolas, bebederos, tachos de basura, señalética informativa con paneles QR, estaciones de bicicletas, gimnasios urbanos y una zona de esparcimiento para mascotas.

El proyecto de modernización del Campo de Marte contempla, además, el aspecto deportivo y recreativo, ya que se implementará una ciclovía y una pista de trote para promover hábitos de vida saludable y la participación de vecinos de todas las edades. Se construirá infraestructura deportiva, como una losa deportiva, juegos infantiles inclusivos, mini gimnasios, áreas recreativas.

El objetivo de la recuperación y modernización del Campo de Marte es convertirlo en un parque seguro, accesible, sostenible y funcional para los visitantes.

La intangibilidad del Campo de Marte

Respecto a la intangibilidad del área, la Municipalidad de Lima precisó a El Comercio que el Ministerio de Cultura aprobó, mediante la resolución directoral N°088-2025-DGPC-VMPCIC/MC, de fecha 3 de noviembre de 2025, la ejecución de los trabajos correspondientes al expediente técnico y consideró las labores técnicamente viables.

“Es importante señalar que no se está afectando ninguna área verde. Por el contrario, el proyecto contempla la ampliación de las áreas verdes, el respeto de los árboles existentes y la incorporación de nuevas especies. La intervención se realiza únicamente sobre infraestructura ya construida, como veredas, que están siendo renovadas”, indicó la MML en un comunicado enviado a este Diario.

La comuna remarcó que el cerco perimétrico también forma parte de la intervención aprobada por el Ministerio de Cultura, por lo que “se contempla un diseño más moderno, principalmente por criterios de seguridad y debido a que varios tramos del cerco existente se encontraban deteriorados”.

Invermet es la entidad encargada de ejecutar la modernización del Campo de Marte. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)

Jesús María subsanó observaciones

Fuentes de la Municipalidad de Jesús María contaron a El Comercio que el proceso de modernización del Campo de Marte se inició luego que la actual gestión edil intercediera ante el municipio de Lima para que Invermet asuma el costo del proyecto de rehabilitación y mejoramiento. También señaló que fue durante la gestión del expresidente José Jerí que se destrabó la obra luego de estar paralizada más de dos años y 8 meses debido a reticencias del Ministerio de Cultura.

Además, enfatizó que el proyecto se desarrolla respetando de manera estricta la intangibilidad del parque, el incremento de las áreas verdes y la colocación de 50 cámaras de seguridad. Por ello, para concretar el proyecto, la comuna de Jesús María tuvo que subsanar las 48 observaciones que hizo el Ministerio de Cultura.

La ejecución de la obra no implica el cierre de calles ni la aplicación de un plan de desvío vehicular, ya que todos los trabajos se realizan en el interior del recinto. El municipio optó por cerrar totalmente los accesos al parque durante seis meses, ya que un cierre parcial obligaría a extender el plazo de ejecución del proyecto.

El Campo de Marte fue declarado “área verde intangible” mediante la Ley N°16979, promulgada por el Congreso el 20 de abril de 1968. Se edificó sobre el terreno en el que funcionó el Hipódromo de Santa Beatriz. Actualmente alberga a un serie de monumentos y esculturas.

El Campo de Marte fue declarado “área verde intangible” por el Congreso en 1968.

Desaparición de estructuras y elementos del Campo de Marte

En junio del 2022, se denunció la desaparición de algunas estructuras en el Campo de Marte, como las puertas de bronce y otros elementos del “Monumento a los Caídos en 1941, conocido también como “Monumento a los Defensores de la Frontera”.

El Campo de Marte alberga varios monumentos y esculturas. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)

Ante ello, el Ministerio de Cultura envió personal de la Dirección de Control y Supervisión para hacer una inspección y constatar el hecho. Advirtió que entre las acciones previstas se incluye el procedimiento administrativo sancionador y penales.

“Este bien no tiene declaración de monumento cultural; sin embargo, se encuentra dentro del Ambiente Urbano Monumental del Campo de Marte, por tanto, el pasado 21 de junio (del 2022) se solicitó a la Municipalidad de Jesús María la información de estos hechos denunciados”, indicaron desde el ministerio.