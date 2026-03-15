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El Campo de Marte de Jesús María estará cerrado durante seis meses. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)
El Campo de Marte de Jesús María estará cerrado durante seis meses. (Foto: Julio Reaños/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

El Campo de Marte lucirá un nuevo aspecto tras más de 40 años sin intervenciones importantes. La Municipalidad de Lima ejecuta actualmente, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), un mejoramiento integral del espacio público ubicado en Jesús María. En los últimos años se habían anunciado diversos planes de recuperación del parque, pero ninguno se concretó, incluso algunos vecinos habían expresado su rechazo a esas iniciativas porque consideraban que afectaban el paisaje del lugar.

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