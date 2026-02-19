Unos 2.350 hallazgos arqueológicos en 21 años de Cálidda: ¿En qué distritos se concentran estos descubrimientos?

El más reciente hallazgo ocurrió durante los trabajos de Cálidda en la calle Los Robles, muy cerca de la huaca Huallamarca, en San Isidro. Se trata del entierro de un personaje adulto depositado de forma sedente con las piernas flexionadas al pecho. Los arqueólogos han establecido que pertenecería a la cultura Blanco sobre Rojo y tendría una antigüedad de 1800 años.

Los trabajadores de Cálidda cumplen un protocolo establecido por el Ministerio de Cultura tras el hallazgo arqueológico.

Unos 2.350 hallazgos arqueológicos durante trabajos de Cálidda en Lima

Jesús Bahamonde, arqueólogo de Cálidda, detalló a El Comercio que, durante los 21 años que viene operando la empresa en la capital, se han registrado 2.350 hallazgos arqueológicos en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

“Tenemos alrededor de 2.350 hallazgos arqueológicos que hemos recuperado en casi los 43 distritos de Lima Metropolitana y en el Callao, sobre todo en la zona de Ventanilla, Carmen de la Legua”, precisó.

Remarcó que la mayor cantidad de hallazgos arqueológicos están ubicados en distritos de Lima norte, como Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, y en menor medida Independencia y Los Olivos.

Este es el mapa de los hallazgos arqueológicos en Lima Metropolitana y Callao.

Los restos arqueológicos pertenecen, de acuerdo con las evaluaciones hechas en los laboratorios de Cálidda, a las culturas Ichma, Chancay, Lima y la denominada sociedad Blanco sobre rojo.

“Los hallazgos arqueológicos pasan por toda una serie de estudios y análisis para tener un poco más de información. Utilizamos el método de cronología relativa, que es hacer comparación con los materiales que vamos recuperando e información de proyectos de investigación que se hayan realizado en la misma zona, en zonas cercanas o que tengan los materiales similares”, contó el arqueólogo.

“Podemos identificar por el patrón funerario, es decir la forma cómo se enterró una persona, si corresponde a una determinada cultura o época. Las formas, los estilos o las decoraciones de las vasijas o textiles también nos permiten saber a qué periodo o cultura corresponde”, agregó.

Bahamonde precisó que los hallazgos arqueológicos corresponden, en su mayoría, a entierros, pero que la mayor cantidad de material arqueológico que se recupera es fragmento de cerámica. “Son restos de antiguas zonas urbanas, zonas habitacionales o de algunos cementerios que ya han sido arrasados, removidos o alterados por siglos”, aseveró.

Los halllazgos arqueológicos de Cálidda han ocurrido, en su mayoría, en distritos de Lima norte.

Unos restos arqueológicos encontrados tienen una antigüedad de tres mil años, es decir, corresponden al periodo formativo medio, contemporáneo a la época Chavín, y presentan una cerámica monocroma. “La cerámica es un elemento que permite diagnosticar e identificar a qué periodo se trata”, señaló.

La importancia de los hallazgos

El arqueólogo de Cálidda remarcó que los hallazgos arqueológicos son de mucha importancia porque han permitido establecer que la cultura Chancay llegó hasta Puente Piedra y Carabayllo, cuando antes se pensaba que había tenido área de influencia hasta Ancón.

“Se ha podido reconocer la ocupación Chancay en el valle del río Chillón, en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo. Encontrar los cementerios de esta cultura tan bien organizada es algo nuevo, ya que no se tenía tan bien determinado. Se creía que la cultura Chancay únicamente llegaba hasta la zona de Ancón, pero de que no había cruzado a otros territorios, y hemos encontrado que eso no es tan cierto”, refirió.

Los recientes hallazgos también han determinado la existencia de una nueva cultura en Lima, a la cual por el momento se le denomina Blanco sobre Rojo. “En realidad es una cultura porque tiene rasgos distintivos a la cultura Lima, como su forma de enterramiento y la característica de su cerámica. La arquitectura asociada a este periodo es distinta a la de cultura Lima. Es una sociedad previa a la cultura Lima y posterior a la cultura Chavín”, anotó.

Los hallazgos arqueológicos han brindado información importante sobre las sociedades y culturas que habitaron Lima. (Foto: Cálidda)

“Hemos encontrado muchos cementerios y contextos funerarios de este periodo en San Martín de Porres, Carabayllo, Puente Piedra, Breña, La Victoria, en San Isidro, Ate, San Juan de Lurigancho. Es material inédito que necesita investigación y divulgación”, refirió.

Remarcó que el protocolo de intervención tras el hallazgo de restos arqueológicos lo determina el Ministerio de Cultura a través de un reglamento. Indicó que Cálidda trabaja con un plan de monitoreo que implica tener un grupo de arqueólogos en cada frente de trabajo y brindar charlas de sensibilización a las cuadrillas de obreros para minimizar cualquier tipo de impacto cuando se hallan restos.

Cálidda cuenta con un museo virtual en el que los ciudadanos pueden conocer en detalle todos los hallazgos arqueológicos. Todas las piezas y cuerpos encontrados son entregados al Ministerio de Cultura.