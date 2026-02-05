Gobierno lanza Sunir para reemplazar al INPE: ¿Cómo y desde cuándo funcionará y cuáles son los cuestionamientos?

Escuchar
Trabajadores del INPE pasarán a la nueva entidad Sunir. (INPE)

Por Carlos Gonzales

El Gobierno oficializó este miércoles, a través del decreto legislativo N°1710, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), luego de que el pasado 23 de noviembre el presidente José Jerí anunciara la “desaparición” del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esa intención la reiteró el 9 de diciembre del año pasado al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

