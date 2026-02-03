Gobierno disuelve el INPE y crea la SUNIR para reformar el sistema penitenciario

El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que el Gobierno central oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que fusionará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), como parte de una reforma estructural al sistema de reinserción penal.

El titular del sector precisó medida fue adoptada mediante un decreto legislativo autorizado por el Congreso y aprobado durante una sesión del Consejo de Ministros. Además, mencionó que la norma será publicada en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano.

Ejecutivo oficializa la creación de la SUNIR y reestructura el sistema penitenciario. (Foto: Andina)

Destacó que se trata de una reforma estructural trabajada previamente desde el Ministerio de Justicia. Según explicó, la aprobación se concretó tras superar retrasos vinculados a la agenda del Consejo de Ministros.

“Es un trabajo que hemos desarrollado desde el Ministerio de Justicia y hoy día se ha aprobado en Consejo de Ministros. Entiendo que en los próximos días saldrá la publicación”, señaló Martínez.

El ministro agregó que la reforma busca enfrentar la problemática que afecta tanto a la población penitenciaria adulta como a los jóvenes en proceso de reinserción, al unificar la gestión bajo una sola institución con mayor capacidad de decisión operativa.

Entre los principales cambios, se anunció la eliminación del Consejo Penitenciario y la creación de la figura de un jefe único, quien deberá cumplir con un perfil técnico especializado en materia penitenciaria y de idoneidad. De acuerdo con Martínez, esta modificación permitirá adoptar acciones que antes no se ejecutaban por depender de decisiones colegiadas.

Asimismo, adelantó que se descentralizarán servicios clave, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que actualmente opera desde Lima.

“ Vamos a descentralizar los servicios más importantes del Inpe , por ejemplo el GOES (Grupo Operaciones Especiales) que es un grupo de efectivos preparados en mantención del orden y nos acompaña en requisas que está en lima y lo llevaremos a las distintas regiones”, explicó.

Reforma penitenciaria: crean la SUNIR y eliminan el Consejo Penitenciario. (Foto: Andina)

Finalmente, el ministro recordó que el sistema penitenciario alberga actualmente a 104 mil internos en 69 establecimientos a nivel nacional, resguardados por 6 mil efectivos. En ese contexto, anunció un programa de formación y capacitación para establecer una carrera especializada, además de una vigilancia estricta sobre la conducta del personal, advirtiendo que se sancionará a quienes cometan actos indebidos.

