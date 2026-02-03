Carretera Central: Advierten grave riesgo estructural en 21 puentes

La Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió sobre el riesgo inminente de colapso de al menos 21 puentes ubicados a lo largo de la Carretera Central, tras la reciente autorización de Provías Nacional que permite el tránsito de camiones con un peso bruto de hasta 101 toneladas, muy por encima del límite general de 60 toneladas establecido previamente para la Red Vial Nacional.

Según el gremio de infraestructura, esta disposición ha encendido las alertas debido a que varias de estas estructuras no fueron diseñadas para soportar cargas de tal magnitud y presentan un avanzado deterioro. El concesionario de la vía habría identificado la necesidad de intervenciones urgentes para evitar fallas estructurales que podrían derivar en accidentes de gran magnitud.

AFIN informó que, de los 21 puentes en riesgo, siete se encuentran en una situación crítica. Entre las infraestructuras que generan mayor preocupación figuran los puentes Los Ángeles, Ricardo Palma, Tamboraque y Huaycoloro, los cuales muestran debilidades estructurales que requieren atención inmediata por parte del Estado.

Alertan sobre posible colapso de puentes en la Carretera Central. (Foto: Captura/América Noticias)

Durante un recorrido por el puente Huaycoloro, se constató el paso constante de camiones con cargas muy superiores a las habituales. El gremio precisó que estos puentes no están incluidos dentro de los contratos de concesión, por lo que la responsabilidad de su mantenimiento y reforzamiento recae directamente en las entidades públicas competentes.

La Policía Nacional también alertó sobre el tránsito recurrente de vehículos pesados que exceden los límites permitidos, situación que, de mantenerse sin una fiscalización adecuada, aceleraría el deterioro de las bases y plataformas de estas conexiones viales estratégicas para el transporte de carga hacia el centro del país.

Especialistas en infraestructura señalaron que la falta de mantenimiento podría generar interrupciones en el flujo logístico nacional, afectando el abastecimiento y la economía de diversas regiones. En ese sentido, recalcaron la necesidad de una inversión pública urgente para reforzar los pilares y estructuras antes de que ocurra un colapso.

AFIN exigió la implementación inmediata de controles más estrictos, como balanzas operativas y puntos de fiscalización efectivos, que permitan impedir el tránsito de vehículos que sobrepasen la capacidad de diseño de los puentes. Advirtieron que los reglamentos resultan insuficientes si no se aplican mecanismos reales de supervisión.

Advierten grave riesgo estructural en puentes de la Carretera Central. (Foto: Captura/América Noticias)

Finalmente, el gremio reiteró que el peligro es latente y que un eventual colapso en la Carretera Central podría dejar aisladas a varias regiones del país. Se espera que Provías Nacional emita un pronunciamiento sobre las medidas de contingencia previstas para las 21 estructuras identificadas como vulnerables.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR