Carretera Central: Advierten grave riesgo estructural en 21 puentes

Puentes de la Carretera Central en peligro de colapso, advierten especialistas. (Foto: Captura/América Noticias)

Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió sobre el riesgo inminente de colapso de al menos 21 puentes ubicados a lo largo de la Carretera Central, tras la reciente autorización de Provías Nacional que permite el tránsito de camiones con un peso bruto de hasta 101 toneladas, muy por encima del límite general de 60 toneladas establecido previamente para la Red Vial Nacional.

