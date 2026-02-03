Lima registrará temperaturas de hasta 32 °C esta semana, advierte Senamhi

Lima Metropolitana experimentará un incremento de las temperaturas diurnas entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero, con valores que podrían alcanzar los 32 °C, principalmente en los distritos de Lima este y Lima norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según el organismo meteorológico, el mayor calor se sentirá en zonas como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina, así como en distritos del norte de la capital como Comas, Carabayllo, Puente Piedra e Independencia, donde las temperaturas máximas bordearán los 32 °C.

En los distritos de Lima centro se esperan valores cercanos a los 30 °C, mientras que en Lima oeste, que incluye áreas próximas al litoral como Miraflores, San Isidro, Barranco, Magdalena y el Callao, las máximas serán menores y rondarán los 27 °C, debido a la influencia moderadora del mar.

El Senamhi precisó que este aumento térmico estará acompañado de cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, lo que favorecerá una mayor radiación solar y una sensación de calor más intensa durante el día.

El organismo explicó que, en una primera etapa, el fenómeno se debe a la disminución de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, lo que permitirá un mayor calentamiento de la superficie. Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener las temperaturas elevadas.

Asimismo, se advirtió que durante ese mismo periodo podrían presentarse ráfagas de viento en la costa central, las cuales favorecerían la formación de niebla y neblina en horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

En otras ciudades de la costa peruana, el Senamhi prevé temperaturas máximas que oscilarán entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes; entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica; y entre 28 °C y 33 °C en regiones como La Libertad, Áncash y la región Lima.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones frente a la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Fenómeno El Niño en vigilancia

En paralelo, los indicadores confirman señales de un posible nuevo evento del Fenómeno El Niño en el litoral peruano, principalmente en la costa norte, según el último comunicado del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

El ingeniero Luis Vásquez, vocero del Enfen, explicó que se mantiene el estado de vigilancia ante un calentamiento progresivo del mar que se iniciaría en marzo y podría extenderse hasta octubre. De cumplirse ese escenario, el país estaría frente a un evento El Niño, con mayor probabilidad de que sea de intensidad débil, aunque sin descartar una eventual intensificación.

Vásquez señaló que los modelos de simulación climática muestran que el calentamiento del mar sería sostenido y superaría los umbrales técnicos entre fines de marzo y abril, tanto para el índice costero (ICEN) como para los indicadores internacionales.

