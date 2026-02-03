Lima registrará temperaturas de hasta 32 °C esta semana, advierte Senamhi

Escuchar
Distritos de Lima este y norte registrarán las temperaturas más altas de la semana. (Foto: Andina)

Por Redacción EC

Lima Metropolitana experimentará un incremento de las temperaturas diurnas entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero, con valores que podrían alcanzar los 32 °C, principalmente en los distritos de Lima este y Lima norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

