El Niño Costero podría adelantarse y presentarse desde marzo, según Enfen

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que se mantiene en estado de vigilancia ante la probabilidad de un nuevo evento de El Niño Costero, especialmente en la costa norte del país, debido a señales de calentamiento progresivo del mar a partir de marzo.

El ingeniero Luis Vásquez, vocero del Enfen, explicó en agencia Andina que los indicadores oceanográficos y climáticos muestran que la temperatura superficial del mar podría superar los umbrales técnicos entre fines de marzo y abril, con una posible duración del evento hasta octubre de este año.

Calentamiento del mar alertaría sobre un nuevo evento de El Niño en la costa norte. (Foto: Andina)

Según los análisis actuales, el fenómeno tendría mayor probabilidad de ser de intensidad débil, aunque no se descarta que pueda intensificarse si las condiciones oceánicas y atmosféricas evolucionan de forma más marcada en los próximos meses.

Vásquez señaló que el calentamiento previsto sería paulatino, ya que un aumento de entre medio grado y un grado en la temperatura del mar es suficiente para ingresar a una condición cálida. Actualmente, el litoral peruano se mantiene en condición neutra, aunque la costa norte registra valores más elevados.

Entre los factores que reforzarían este escenario figuran ondas Kelvin cálidas, cuyo arribo está previsto para marzo y abril, las cuales contribuirían a mantener temperaturas del mar por encima de lo normal en el litoral peruano.

En cuanto a los impactos, el Enfen prevé lluvias de normales a ligeramente superiores en la costa norte, principalmente en Tumbes y Piura, durante los meses de marzo y abril, sin que ello implique, por el momento, precipitaciones extremas.

Indicadores climáticos apuntan a un Niño Costero débil entre marzo y octubre. (Foto: Andina)

El vocero advirtió que, debido a la saturación de los suelos, podrían producirse escorrentías incluso con lluvias moderadas, mientras que una eventual extensión de las precipitaciones hacia otras regiones dependerá del comportamiento de los vientos del norte.

Finalmente, el Enfen reiteró que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas, a fin de actualizar los pronósticos y alertar oportunamente a las autoridades y a la población.

