Escuchar
(2 min)
Enfen advierte posible Niño Costero desde marzo y mantiene estado de vigilancia. (Foto: Andina)

Enfen advierte posible Niño Costero desde marzo y mantiene estado de vigilancia. (Foto: Andina)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Enfen advierte posible Niño Costero desde marzo y mantiene estado de vigilancia. (Foto: Andina)
Enfen advierte posible Niño Costero desde marzo y mantiene estado de vigilancia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que se mantiene en estado de vigilancia ante la probabilidad de un nuevo evento de El Niño Costero, especialmente en la costa norte del país, debido a señales de calentamiento progresivo del mar a partir de marzo.

El Niño Costero podría adelantarse y presentarse desde marzo, según Enfen
Perú

El Niño Costero podría adelantarse y presentarse desde marzo, según Enfen

Lluvias en Perú EN VIVO: qué regiones son afectadas por huaicos, desbordes y deslizamientos
Perú

Lluvias en Perú EN VIVO: qué regiones son afectadas por huaicos, desbordes y deslizamientos

Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero: reporte de últimos sismos, magnitud y lugar exacto del epicentro
Perú

Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero: reporte de últimos sismos, magnitud y lugar exacto del epicentro

Puno celebra el Concurso de Danzas Autóctonas de la Festividad Virgen de la Candelaria | FOTOS
Puno

Puno celebra el Concurso de Danzas Autóctonas de la Festividad Virgen de la Candelaria | FOTOS