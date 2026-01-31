Perú accede a extraditar a Argentina a “Pequeño J”, sindicado como autor intelectual de triple feminicidio

El Gobierno peruano accedió a la solicitud de extradición formulada por Argentina contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” o “Montana”, quien será entregado a la justicia de ese país para ser procesado como presunto autor intelectual de un triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela.

La decisión fue oficializada mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, en la que el Ejecutivo aprueba la extradición pasiva del ciudadano peruano, con el voto favorable del Consejo de Ministros. El documento está firmado por el presidente de la República, José Jerí, así como por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

De acuerdo con la resolución, Valverde Victoriano es requerido por las autoridades argentinas para ser procesado por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

El caso estaría vinculado, además, a una presunta red de tráfico de drogas.

Narco peruano 'Pequeño J' fue trasladado al penal de Cañete, mientras se procesa la solicitud de extradición hacia Argentina. Foto: INPE

El Ejecutivo precisó que, antes de concretarse la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no existan procesos penales pendientes, sentencias condenatorias ni requisitorias vigentes en el Perú. De encontrarse alguna de estas situaciones, la extradición deberá ser aplazada hasta que se resuelva su situación legal en el país.

Asimismo, se estableció que el Estado argentino deberá brindar las garantías correspondientes para que se compute, conforme a su normativa interna, el tiempo de privación de libertad que Valverde Victoriano haya cumplido en el Perú durante el trámite de extradición.