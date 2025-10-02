Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

'Pequeño J', cómo huyó de Argentina, llegó al Perú y la terrorífica app que usó para transmitir el triple feminicidio
‘Pequeño J’, cómo huyó de Argentina, llegó al Perú y la terrorífica app que usó para transmitir el triple feminicidio

‘Pequeño J’, cómo huyó de Argentina, llegó al Perú y la terrorífica app que usó para transmitir el triple feminicidio

“Esto le pasa a cualquiera que me roba droga”. Esta es la frase que la policía atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y que se pudo oír en la transmisión en vivo de la tortura y asesinato de tres jóvenes argentinas el pasado 19 de setiembre, en la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. El criminal de nacionalidad peruana, junto a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron capturados el martes. Mientras que ya se dispuso su expulsión del país el día de ayer (miércoles), el otro aguarda en territorio peruano por su destino.

