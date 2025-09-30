La Policía Nacional del Perú (PNP) informó este martes la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, sindicado como autor del asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina.

El sujeto fue intervenido en Pucusana, al sur de Lima, cuando intentaba llegar a la capital escondido en un camión que transportaba pescado.

En conferencia de prensa, el general Zenón Loayza detalló que la detención fue producto de un trabajo de inteligencia coordinado con autoridades internacionales.

“Teníamos, a través de Interpol y también de la Policía de Buenos Aires, las circulares rojas, que son las órdenes de captura internacionales de ambos delincuentes”, afirmó Loayza.

El jefe policial añadió que ya contaban con información sobre el arribo del prófugo.

“Respecto al ciudadano peruano, ‘Pequeño J’ se contaba con la información desde el día domingo, y también desde el día de ayer lunes que vendría hacia el Perú, motivo por el cual a través del uso de equipamiento tecnológico se ha hecho el seguimiento”, dijo Loayza, y añadió que ese rastreo incluía desplazamientos desde Ica hasta la zona donde finalmente fue ubicado.

Loayza también explicó la razón del despliegue de fuerzas: “Se contó con información de que el ciudadano argentino… esperaría la llegada del ‘pequeño J’ en la zona, el cono norte de acá de Lima, inmediaciones de la Plaza Norte, motivo por el cual personal de inteligencia y la División de Investigaciones Especiales realizaron la búsqueda hasta lograr su ubicación”, señaló el general.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la noticia en sus redes sociales y agradeció la labor de las autoridades peruanas. Horas antes, la funcionaria había informado asimismo de la detención en Lima de Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino señalado como la mano derecha de ‘Pequeño J’, quien fue hallado en Los Olivos.

Ambos detenidos permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las coordinaciones con las autoridades competentes para los trámites e investigaciones correspondientes.

Según Loayza, la captura fue producto de “trabajo profesional y la cantidad de efectivos desplegados” que permitió identificar el vehículo y ubicar al prófugo.