El trajín de recargar saldo en corredores: personal sin espacio fijo, largas colas y virtualidad aún en marcha

Se estima que en Lima, unos 230 mil pasajeros utilizan los corredores complementarios (rojo, azul y morado) cada día, mientras que más de 14.000 usuarios viajan bajo tarifa única (transbordo entre diferentes rutas). Esto demanda que se realicen cientos de recargas todos los días, a cualquier hora y en distintos lugares, lo que se dificulta debido a la falta de integración del sistema de pago con otros medios de transporte. Un ejemplo de ello son las recargas físicas en algunos paraderos de los corredores, una modalidad poco moderna y que viene acompañada de largas colas.

Si bien desde hace poco las tarjetas de los corredores complementarios (Lima Pass) o del Metropolitano ahora se pueden recargar en tiendas como Tambo+ y Oxxo, aun se requiere de dinero en efectivo para hacerlo, pues no se permite por el momento el uso de tarjetas o monederos digitales. Esto genera que todavía una gran cantidad de personas opten por recargar su saldo en los mismos paraderos de buses.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Cerca al cruce de Aviación con Javier Prado, el personal que recarga comúnmente se encuentra al lado del paradero o sentado en las escaleras del Teatro Nacional. (Foto: Joel Alonzo)

El reciente ingreso de la aplicación Plin como una alternativa de recarga mucho más practica y sin necesidad de dinero físico, busca precisamente reducir el tiempo de espera y las colas interminables que se forman en horas punta en las paradas de buses. Sin embargo, aun queda mucho por avanzar hacia la recarga digital masiva e integrada.

La odisea de recargar saldo

Todo este escenario ha sido reportado en varias oportunidades por los usuarios, quienes reclaman un mejor sistema de recarga que garantice rapidez y variedad en opciones. Por ejemplo, señalan que tienen que realizar largas colas para poder recargar el saldo de sus tarjetas en los paraderos de los buses, siempre y cuando haya el personal respectivo.

Una vez culminada la recarga, tienen que hacer otra cola incluso más larga para esperar abordar el bus que los llevará a su destino o que en muchos casos los dejará en otro punto donde tomarán un transbordo. Es decir, la espera se hace eterna, más aun en horas punta, cuando el flujo de pasajeros y el tráfico aumenta.

Uno de los paraderos donde generalmente se encuentra personal de recarga de tarjetas es el ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Javier Prado, en las afueras del Teatro Municipal. El Comercio llegó hasta el lugar y pudo comprobar la cantidad de pasajeros que recargan su saldo en plena vía pública y en efectivo. Cabe mencionar que pese a ser las 3 de la tarde (no es hora punta), la cola ya era considerable.

Las colas para recargar son largas y en hora punta llegan a ser interminables. (Foto: Joel Alonzo)

El personal que recarga comúnmente se encuentra al lado del paradero o sentado en las escaleras del Teatro. Así, uno a uno van pasando los usuarios con sus tarjetas en mano. Se puede observar que dicho personal no tienen un espacio fijo, ni mucho menos un módulo.

“En plena hora punta apenas hay una persona atendiendo, las colas son interminables”, es uno de los comentarios que se repite entre los usuarios.

Esta situación se vive de forma similar a solo unos pasos, frente al centro comercial La Rambla de San Borja. Ambos paraderos corresponden al Corredor Rojo, pero lo mismo sucede con los otros corredores. Por ejemplo, uno de los paraderos del Azul donde usualmente hay personal que recarga saldo es en el cruce de Arequipa con Angamos. En el caso del Morado lo podemos ver en algunos paraderos de la avenida Brasil.

¿Cómo opera el personal de recarga?

Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, indicó a El Comercio que las personas que recargan saldo de las tarjetas del corredor y se ubican en algunos paraderos es personal contratado por ellos, no por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Señaló que estos trabajadores portan un dispositivo tipo POS para ejercer su función.

“A ese personal le pagamos nosotros. Nuestro ente recaudador es el que nos da los equipos POS, pero nosotros somos los que recargamos las tarjetas. Algunos de ellos están en puntos fijos en paraderos, pero otros están dentro de los buses recargando las tarjetas”, señaló.

Los trabajadores portan un dispositivo tipo POS para ejercer su función. (Foto: Joel Alonzo)

Asimismo, Hermoza dijo que a partir de estos días los usuarios ya pueden hacer esta recarga desde el aplicativo de PLIN. Con esto, ya no necesitarían hacerlo de forma física en los paraderos. Para ello solo necesitan el número que está en el reverso de su tarjeta del corredor e introducirlo en su monedero digital. Una vez hecha la recarga, el usuario debe espera unos 20 minutos a que se haga efectiva.

“Demora unos 20 minuto, no es que instantáneamente va llegar el plin, ya que la tarjeta no está online. Cuando la tarjeta se acerca al validador en el bus, en milisegundos este le pone el saldo y le descuenta al mismo tiempo el pasaje. El usuario tiene la opción de recargar en la noche tranquilamente en su casa y al día siguiente utilizar su saldo en la tarjeta. Es algo que hemos venidos trabajando nosotros desde el sector privado para que se pueda dar“, manifestó Hermoza.

Además, el representante del Corredor Morado agregó que dentro de 15 a 20 días, estaría ingresando también YAPE como otra de las opciones de recarga de tarjetas de Lima Pass y el Metropolitano.

¿Cómo mejorar esta situación?

Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, dijo a El Comercio que el error desde un principio fue establecer un sistema de recaudo diferente e independiente para cada tipo de medio de transporte: corredores y tren, por ejemplo. Sostuvo que debió haberse considerado un único sistema de recaudo integrado que periódicamente vaya mejorando o renovando.

“El hecho de que ahora se pueda utilizar el Plin y luego el Yape es una buena medida, favorable, pero es paliativa, no es la definitiva. Porque finalmente cuando la ATU logre implementar un sistema integrado, tendrá que ser un solo sistema de recaudo para todas las unidades vehiculares y los metros. Todavía estamos lejos de esa decisión", comentó.

El experto destacó las grandes colas que se generan en la Línea 1 del Metro solo para recargar el saldo de las tarjetas, aparte de las otras colas extensas que hay para ingresar a cada estación.

El reciente ingreso de la aplicación Plin como una alternativa de recarga mucho más practica y sin necesidad de dinero físico, busca precisamente reducir el tiempo de espera y las colas. Foto: Andina

“Entiendo que ya está en el despacho del ministro de Transportes para mejorar el sistema de recaudo, pero falta la decisión de las autoridades, de los técnicos, porque entiendo que la empresa ya les ha hecho llegar su solicitud, su requerimiento, pero se necesita que la autoridad resuelva. Definitivamente en cuanto a la tecnología estamos lejos", expresó Quispe.

En tanto, Roberto Vélez Salinas, gerente general de A Movernos, indicó que lo que la autoridad tiene que buscar es una integración de los medios de pago, para así ceder a cualquier modo de transporte con el uso de una sola tarjeta.

“Eso es algo que que no tenemos y es una obligación de la de la Autoridad de Transporte Urbano llegar a ello. En las ciudades más desarrolladas normalmente todos los ciudadanos tienen una cuenta de ahorros e incluso tienen una tarjeta de crédito o débito, simplemente pasan la tarjeta e ingresan al servicio, sin necesidad de estar ni siquiera recargando", comentó.

Vélez añadió que este es el mismo problema que ha habido con la integración de infraestructura, las cuales se crean, pero sin una visión para integrar unas con otras. "Hemos estado trabajando como con mecanismos aislados. Y las consecuencias son las que estamos viviendo ahora", subrayó.

Modalidades de recarga

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el sábado 27 de setiembre, comenzó el plan piloto para que los usuarios de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, puedan recargar sus tarjetas mediante el aplicativo Plin.

“Los usuarios ahorrarán valiosos minutos, ya que desde su celular o computadora podrán ingresar al aplicativo y realizar la recarga de la tarjeta Lima Pass o del Metropolitano de forma rápida y sencilla, en la opción “Recargar transporte”“, precisó.

Desde hace poco las tarjetas de los corredores complementarios (Lima Pass) o del Metropolitano ahora se pueden recargar en tiendas como Tambo+ y Oxxo. (Foto: Andina)

Posteriormente, dijo que se deberá activar la recarga en los validadores ubicados en el interior de cada bus. Los usuarios sabrán que su recarga fue activada al escuchar tres beeps. Cabe resaltar que el monto mínimo de recarga por día es S/1 y S/200 como máximo.

“Los usuarios que no cuenten con el aplicativo Plin podrán seguir recargando sus tarjetas a través del personal dispuesto en los principales paraderos, taquillas o máquinas de recarga de las estaciones del Metropolitano y en los más de 1.200 puntos de venta externa, como bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo”, sostuvo la ATU.

Por otro lado, la autoridad recordó que en una primera etapa, en marzo, la ATU puso en marcha las recargas con Plin en el Metropolitano. A la fecha, los usuarios de este servicio han realizado cerca de dos millones recargas a través de su aplicativo móvil.