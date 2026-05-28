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Esta unión facilitará el intercambio directo de pasajeros entre el Corredor Azul y el Corredor Morado. Foto: ATU/composición GEC
Esta unión facilitará el intercambio directo de pasajeros entre el Corredor Azul y el Corredor Morado. Foto: ATU/composición GEC
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó los trabajos de construcción del nuevo paradero Acho, obra que se proyecta como el primer punto de transferencia directa entre los corredores complementarios Azul y Morado, lo que mejorará el flujo de viajes en Lima Metropolitana.

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