La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó los trabajos de construcción del nuevo paradero Acho, obra que se proyecta como el primer punto de transferencia directa entre los corredores complementarios Azul y Morado, lo que mejorará el flujo de viajes en Lima Metropolitana.

Este nodo de transporte facilitará el intercambio directo de pasajeros entre ambos corredores. El ATU informó que las labores operativas se realizan en un terreno cedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), como parte de una estrategia conjunta para modernizar el transporte público formal.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, mencionó que “con esta intervención, los usuarios ya no tendrán dos paraderos aislados, sino un único espacio de conexión entre ambos servicios”. “Esto eliminará la necesidad de desplazarse por vías de alto tránsito o recorrer largas distancias para realizar transbordos. De esta manera, se está mejorando significativamente la seguridad y experiencia de viaje de los pasajeros”, declaró durante el acto oficial de colocación de la primera piedra.

El nuevo paradero contará con topellantas, separadores y barandas de seguridad para ordenar el tránsito de buses y peatones. Foto: ATU

¿Cómo será la infraestructura de la obra?

El diseño técnico del paradero buscará la inclusión de todas las personas. Las especificaciones de la obra contemplan los siguientes elementos utilitarios:

Estructuras de soporte : instalación de plataformas de concreto de alta resistencia para el flujo seguro de los buses.

: instalación de plataformas de concreto de alta resistencia para el flujo seguro de los buses. Inclusión social : implementación de baldosas podotáctiles en los pisos para guiar y facilitar el desplazamiento de ciudadanos con discapacidad visual.

: implementación de baldosas podotáctiles en los pisos para guiar y facilitar el desplazamiento de ciudadanos con discapacidad visual. Transitabilidad peatonal: construcción de veredas, rampas de acceso y mejoras en la circulación para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

¿Cómo se reorganizará el tránsito para ordenar la subida y bajada de pasajeros?

El espacio de embarque y desembarque del paradero Acho estará dividido de forma clara para que cada corredor cuente con zonas completamente independientes y ordenadas.

Para resguardar la integridad de los transeúntes frente al paso de los buses, la ATU instalará barandas metálicas de seguridad, topellantas y bloques separadores que ayudarán a guiar el tránsito vehicular.

Esta edificación es parte de un plan que contempla la remodelación integral de 82 paraderos pertenecientes a los corredores complementarios en Lima y Callao.