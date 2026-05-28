Resumen

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De acuerdo a la información preliminar, los delincuentes se llevaron 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. Foto: captura X/composición EC
De acuerdo a la información preliminar, los delincuentes se llevaron 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. Foto: captura X/composición EC
Por Redacción EC

Un robo a mano armada se registró en la tienda Impala Sport la tarde de este jueves 28 de mayo. Los delincuentes ingresaron al establecimiento, dedicado a la comercialización de armas, ubicado en el centro comercial La Alborada, en la zona conocida como El Trigal, en Surco.

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