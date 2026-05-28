Un robo a mano armada se registró en la tienda Impala Sport la tarde de este jueves 28 de mayo. Los delincuentes ingresaron al establecimiento, dedicado a la comercialización de armas, ubicado en el centro comercial La Alborada, en la zona conocida como El Trigal, en Surco.

Las cámaras de seguridad del local muestran el ingreso de tres asaltantes alrededor de las 1:15 p.m., y cómo lograron reducir a dos trabajadores de la armería. Uno de los malhechores aparece con una escopeta en la mano dando las órdenes.

Según información policial, en el asalto también habría participado una mujer en el rol de “campana”, quien aparece en las imágenes con un celular en la puerta del establecimiento.

En total, los sujetos se llevaron 37 armas de fuego: 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. Según testigos del atraco, afuera de la tienda estarían esperando cinco motocicletas que habrían facilitado su huida. Ellos se retiraron de la armería con maletas y costales en los que transportaban los armamentos sustraídos.

Las autoridades aún realizan las diligencias preliminares de indagación como la revisión de las cámaras y el recojo de testimonios. La investigación estará a cargo de las unidades especializadas de investigación criminal.