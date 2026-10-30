Balacera se produjo en medio del estado de emergencia en Lima y Callao. (Foto: Archivo El Comercio / Referencial)
Balacera se produjo en medio del estado de emergencia en Lima y Callao. (Foto: Archivo El Comercio / Referencial)
Por Redacción EC

Vecinos del jirón Los Herrerillos, en el distrito de Santiago de Surco (límite con San Juan de Miraflores), cerca al mercado Las Dunas; vivieron momentos de tensión tras reportarse un tiroteo en la zona.

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