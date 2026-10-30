Vecinos del jirón Los Herrerillos, en el distrito de Santiago de Surco (límite con San Juan de Miraflores), cerca al mercado Las Dunas; vivieron momentos de tensión tras reportarse un tiroteo en la zona.

De acuerdo con la información preliminar difundida por residentes a través de la red social X, tras perpetrar el ataque, los sujetos involucrados huyeron corriendo del lugar.

Las personas que presuntamente resultaron heridas habrían sido trasladadas de emergencia al Hospital María Auxiliadora (HMA) para recibir atención médica.

Hasta el momento, se aguarda el pronunciamiento oficial de las autoridades e instituciones policiales para esclarecer las causas del hecho e identificar a los responsables.

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Estado de emergencia

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violenciae inseguridad que azotan el país. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma contempla la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales durante la vigencia de la medida. Estos comprenden:

Inviolabilidad del domicilio: pueden aplicarse las intervenciones previstas por el régimen de excepción y la normativa correspondiente.

Libertad de tránsito: pueden establecerse limitaciones a la circulación de personas en las zonas comprendidas por la medida.

Libertad de reunión: pueden imponerse restricciones a determinadas reuniones conforme a las disposiciones vigentes.

Libertad y seguridad personales: pueden aplicarse las medidas excepcionales contempladas en el decreto y dentro de los límites legales.