Después de más de dos décadas viviendo en una vivienda precaria de calaminas, palos y maderas, Victoria Herrera de Panta (67) y Luis Panta Oblitas (76) tienen un motivo para sonreír. La Municipalidad de Surco les entregó una vivienda de material noble, a través de Techo Propio Surcano, programa que transforma los recursos generados por el reciclaje en hogares seguros y dignos para los vecinos que más lo necesitan.

Ubicada en el asentamiento humano Santa Isabel de Villa, su nueva casa cuenta con sala-comedor, cocina, baño, dos habitaciones y capacidad para construir un segundo piso. Un espacio seguro donde podrán vivir con mayor tranquilidad, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño.

“Yo solo le pedía a Dios que nos diera la oportunidad de vivir tranquilos. Hemos pasado tantas necesidades que pensé que nunca llegaría este momento. Ahora miro nuestra casita y siento una alegría que no puedo explicar”, expresó emocionada doña Victoria.

Los adultos mayores se dedicaron durante años a la venta de pollo broaster, actividad cuyos ingresos apenas les permitían cubrir sus necesidades básicas. Para don Luis, quien a sus 76 años tiene dificultades para encontrar empleo, la posibilidad de construir una vivienda de material noble era imposible.

Reciclaje que se convierte en bienestar

Con esta nueva entrega, Techo Propio Surcano ha beneficiado a más de 60 familias vulnerables del distrito. El programa financia la construcción de viviendas mediante un bono no reembolsable de S/ 32,100 generado por la Empresa Municipal de Santiago de Surco (EMUSS S. A.) a través del procesamiento y comercialización de material reciclado.

De esta manera, el reciclaje no solo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también se convierte en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindarles un hogar donde puedan vivir con seguridad y dignidad.