Del 4 al 6 de diciembre, la Municipalidad de Santiago de Surco realizará la primera edición del Festival Flores y Aromas 2026, una propuesta que reunirá lo mejor de la floricultura, la jardinería y la perfumería en el Parque de la Amistad, con actividades para vecinos y visitantes.

Durante los tres días, el público podrá conocer y adquirir distintas variedades de flores, así como productos especializados para el cuidado y la decoración con plantas. La oferta incluirá también una selección de perfumes de reconocidas marcas internacionales como Clarins, Coach, Kate Spade, Jimmy Choo, Lacoste, Nudestix y Kool Beauty, entre otras, como una excelente alternativa para elegir regalos especiales por las fiestas de fin de año.

El festival tendrá, además, un componente educativo y participativo. Se desarrollarán talleres y charlas sobre jardinería, paisajismo, cuidado de plantas y sostenibilidad ambiental. A ello se sumarán demostraciones de arreglos florales, donde los asistentes podrán conocer diferentes técnicas de composición y decoración.

Entre las actividades especiales figuran los talleres para elaborar coronas de Adviento y las experiencias sensoriales dedicadas al mundo de los perfumes, que permitirán descubrir sus ingredientes y conocer las fragancias según distintas personalidades. También se habilitará una zona especialmente acondicionada para fotografías.

El Festival Flores y Aromas 2026 se realizará de 10 a. m. a 8 p. m. en el Parque de la Amistad, durante los días 4, 5 y 6 de diciembre, y el ingreso es libre. Esta primera edición marca el inicio de las actividades navideñas en el distrito.