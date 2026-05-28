El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica que Lima y el Callao registrarán días nublados y noches con presencia de vientos desde hoy jueves 28 hasta entrado el fin de semana.

Según los pronósticos, específicamente para hoy jueves 28 se mantendrá el cielo cubierto de nubes hasta la noche, con presencia de vientos moderados. Mientras tanto, para el viernes se espera una tendencia de cielo nublado que se mantendrá de forma parcial la tarde y noche, con nubes dispersas.

Asimismo, para el sábado 30, se estima que el cielo nublado del día tendrá una tendencia a dispersarse durante el atardecer.

Si bien el Senamhi pronostica una temperatura máxima de 24°C, para el sábado estima un leve ascenso con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 19°C.

De otro lado, el servicio informa que, desde el viernes 29 al domingo 31 de mayo, se presentará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la sierra. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h.

El viernes 29 de mayo, se prevén vientos con velocidades superiores a los 30 km/h en la sierra norte, alrededor de los 30 km/h en la sierra centro y valores por encima de los 30 km/h en la sierra sur.