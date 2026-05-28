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Senamhi pronostica días nublados y noches con vientos moderados hasta el 29 de mayo. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica días nublados y noches con vientos moderados hasta el 29 de mayo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica que Lima y el Callao registrarán días nublados y noches con presencia de vientos desde hoy jueves 28 hasta entrado el fin de semana.

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