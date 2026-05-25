Que en pleno otoño un peruano tenga que buscar sombra como si fuera enero no debería sorprender ya. Pero sí debería preocupar. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió esta semana su Aviso Meteorológico N° 201, que extiende la alerta por temperaturas anormalmente altas en la costa y sierra del país desde el domingo 24 hasta el martes 26 de mayo. No es un evento aislado: es el quinto aviso de este tipo que se emite en el país en menos de tres semanas, y los especialistas advierten que el fenómeno podría prolongarse durante todo el invierno.

El calor de esta temporada no es casualidad ni capricho del clima. Detrás de él hay dos factores que el Senamhi ha explicado con claridad en sucesivas comunicaciones: la temperatura del mar se mantiene por encima de lo normal en la costa peruana, y las condiciones asociadas al Niño Costero —cuya alerta sigue activa según la Comisión Multisectorial Enfen— favorecen la persistencia de cielos despejados y baja nubosidad hacia el mediodía, justo cuando la radiación solar alcanza su pico más peligroso. Esa combinación explica por qué el termómetro no baja, y también por qué los avisos siguen llegando.

Qué regiones del Perú tendrán temperaturas de hasta 36 °C y cuáles son los valores exactos por zona

El aviso meteorológico N° 201 del Senamhi detalla, zona por zona, los rangos de temperatura máxima esperados para el periodo del 24 al 26 de mayo. La costa norte concentra los registros más extremos del país, con Tumbes y Piura a la cabeza. En la sierra, el calor diurno también supera los promedios históricos, aunque los descensos nocturnos siguen siendo pronunciados.

Costa Norte 36 °C

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad

Costa Centro 30 °C

Lima, Callao, Áncash, Ica

Sierra Norte / Centro 30 °C

Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho

Sierra Sur 30 °C

Arequipa, Moquegua, Tacna

Los 13 departamentos afectados según el aviso oficial son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes, Moquegua y Tacna, además del Callao. Las horas de mayor riesgo se concentran entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando la escasa nubosidad permite que la radiación solar llegue directamente a la superficie sin filtro atmosférico. A ese factor se suman ráfagas de viento de hasta 35 km/h durante las tardes, que en combinación con el calor pueden provocar polvo, afectar la visibilidad en carreteras y elevar la sensación térmica.

Por qué hace tanto calor en pleno otoño: la explicación del Senamhi y el rol del Niño Costero

El otoño peruano comenzó formalmente el 20 de marzo, pero el calendario estacional parece no haberle llegado el memo al termómetro. La meteoróloga Angie Flores, vocera del Senamhi, explicó en declaraciones recogidas por RPP que el comportamiento térmico de este año responde a un fenómeno de fondo que trasciende la estacionalidad habitual: el mar frente a la costa peruana mantiene una temperatura superficial por encima de su promedio histórico, y eso alimenta todo el sistema. “Lo que quiere decir es que las temperaturas altas van a continuar en este otoño e inclusive en este invierno”, advirtió el ingeniero Nelson Quispe, del Senamhi, en declaraciones a Exitosa.

El contexto es más amplio de lo que parece. La Comisión Multisectorial Enfen mantiene vigente el estado de Alerta del Niño Costero, y algunos reportes técnicos señalan que el fenómeno podría prolongarse hasta 2027. Esto implica que el patrón de calor fuera de temporada no es un episodio pasajero, sino una condición que podría repetirse con frecuencia durante los próximos meses. A ese escenario se suma lo que el jefe del Senamhi en Ica, el ingeniero Ricardo Rosas, identificó como un factor agravante local: la deforestación y el crecimiento desordenado del territorio contribuyen al aumento de las temperaturas en zonas que antes eran más frescas. La radiación UV, que en mayo debería estar en torno a 7, está marcando 9, es decir, en nivel extremo.

Ing. Nelson Quispe, Senamhi "Las temperaturas altas van a continuar en este otoño e inclusive en este invierno. El mar mantiene una temperatura cálida que podría prolongarse durante toda la temporada."

Recomendaciones del Indeci y Senamhi: cómo protegerse de las altas temperaturas y la radiación UV extrema

Frente a este escenario, tanto el Senamhi como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) han emitido una serie de recomendaciones que van más allá del sentido común. La radiación UV en nivel 9 —extremo para la época— es quizás el riesgo menos visible pero más real de este fenómeno. No se trata solo de pasar calor: la exposición prolongada sin protección puede causar quemaduras en la piel, daño ocular, golpes de calor y deshidratación severa, especialmente en niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre en agricultura o construcción.

La recomendación más importante es cambiar los horarios de actividad cuando sea posible. Las horas entre las 10 a.m. y las 3 p.m. concentran el mayor riesgo de exposición, y los especialistas sugieren reservar ese bloque para actividades en interiores siempre que la jornada laboral lo permita. Para quienes no tienen esa opción, la combinación de protector solar, sombrero de ala ancha y ropa de colores claros reduce significativamente el impacto del calor. Hidratarse antes de sentir sed —y no solo cuando ya se tiene— es otro punto que el Indeci recalca con énfasis, porque la sed es una señal tardía de deshidratación.

🧴 Usa protector solar FPS 50+ mínimo, incluso en días nublados. La radiación UV penetra las nubes y está en nivel extremo (9/10).

🕙 Evita el sol entre 10 a.m. y 3 p.m. Es el horario de mayor radiación UV e intensidad térmica del día.

💧Hidrátate antes de tener sed. Bebe agua cada 30 minutos si realizas actividades al aire libre. La sed es una señal tardía.

🧢 Usa sombrero de ala ancha y gafas con filtro UV para proteger piel y ojos de la exposición directa.

👕 Viste ropa de colores claros y fibras naturales, que reflejan la luz solar y permiten mejor ventilación.

📱 Sigue los avisos oficiales del Senamhi en senamhi.gob.pe o en su cuenta @Senamhiperu en redes sociales.

V I DEO RECOMENDADO: