Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Conoce las regiones afectados, temperaturas y las pautas de prevención recomendadas por el Indeci. | Foto: Andina
Conoce las regiones afectados, temperaturas y las pautas de prevención recomendadas por el Indeci. | Foto: Andina
Por Redacción EC

Que en pleno otoño un peruano tenga que buscar sombra como si fuera enero no debería sorprender ya. Pero sí debería preocupar. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió esta semana su Aviso Meteorológico N° 201, que extiende la alerta por temperaturas anormalmente altas en la costa y sierra del país desde el domingo 24 hasta el martes 26 de mayo. No es un evento aislado: es el quinto aviso de este tipo que se emite en el país en menos de tres semanas, y los especialistas advierten que el fenómeno podría prolongarse durante todo el invierno.