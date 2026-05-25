Por Kenyi Peña Andrade

La felicidad de un país no se mide únicamente por la percepción individual de sus ciudadanos. Detrás de ese concepto intervienen factores como el acceso a la salud, el nivel de ingresos, la estabilidad económica, la confianza social y la sensación de seguridad, elementos que influyen directamente en la calidad de vida de la población. El más reciente Informe Mundial de la Felicidad 2026, elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup, volvió a evidenciar las marcadas diferencias que existen entre distintas regiones del planeta. El estudio evaluó a 147 países y tomó en cuenta no solo indicadores económicos, sino también la percepción de bienestar de las personas en contextos sociales, políticos y culturales diversos. Mientras algunas naciones destacan por ofrecer condiciones de vida estables, altos niveles de confianza institucional y mayores oportunidades de desarrollo, otras atraviesan escenarios complejos marcados por conflictos internos, pobreza extrema, crisis económicas y limitado acceso a servicios básicos.