La felicidad de un país no se mide únicamente por la percepción individual de sus ciudadanos. Detrás de ese concepto intervienen factores como el acceso a la salud, el nivel de ingresos, la estabilidad económica, la confianza social y la sensación de seguridad, elementos que influyen directamente en la calidad de vida de la población. El más reciente Informe Mundial de la Felicidad 2026, elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup, volvió a evidenciar las marcadas diferencias que existen entre distintas regiones del planeta. El estudio evaluó a 147 países y tomó en cuenta no solo indicadores económicos, sino también la percepción de bienestar de las personas en contextos sociales, políticos y culturales diversos. Mientras algunas naciones destacan por ofrecer condiciones de vida estables, altos niveles de confianza institucional y mayores oportunidades de desarrollo, otras atraviesan escenarios complejos marcados por conflictos internos, pobreza extrema, crisis económicas y limitado acceso a servicios básicos.

Ranking impactante: los 5 países más infelices del planeta… ¿aparece Perú?

El “quinto del fondo” del estudio recogido por la plataforma Buzos no incluye al Perú, sino que está compuesto por Afganistán, Sierra Leona, Malawi, Zimbabue y Botsuana, según el ranking citado.

Estos países aparecen en los últimos lugares del análisis por sus bajos indicadores de bienestar, vinculados principalmente a conflictos, pobreza y debilidad institucional.

Afganistán: el país con el índice más bajo de todo el análisis.

el país con el índice más bajo de todo el análisis. Sierra Leona: presenta una de las situaciones más críticas.

presenta una de las situaciones más críticas. Malawi: se ubica en la parte más profunda de la tabla.

se ubica en la parte más profunda de la tabla. Zimbabwe: continúa en los últimos escalones de bienestar percibido.

continúa en los últimos escalones de bienestar percibido. Botswana: ocupa la posición 143 de los 147 analizados.

¿Por qué estas naciones se ubican en el fondo del ranking?

Vivir en los últimos 30 lugares de este informe, una zona donde predominan países del África subsahariana y naciones en crisis como Líbano, es el resultado de problemas muy graves que se repiten:

Conflictos y política: La presencia constante de guerras y gobiernos que no ofrecen ninguna estabilidad.

La presencia constante de guerras y gobiernos que no ofrecen ninguna estabilidad. Salud precaria: Una esperanza de vida saludable muy reducida y falta de servicios médicos.

Una esperanza de vida saludable muy reducida y falta de servicios médicos. Economía y soledad: Sueldos bajísimos por persona y la sensación de que no hay redes de apoyo social cuando alguien necesita ayuda.

Sueldos bajísimos por persona y la sensación de que no hay redes de apoyo social cuando alguien necesita ayuda. Corrupción: Una percepción extremadamente alta de que sus líderes son deshonestos.

Los países más felices del mundo

Aunque cada país presenta realidades sociales y económicas distintas, el informe considera seis indicadores principales para elaborar el ranking global: el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, el respaldo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción.

A partir de estos factores, el estudio determina qué naciones ofrecen mejores condiciones para el bienestar de sus ciudadanos. En la edición 2026, una vez más, un país nórdico volvió a liderar la clasificación y alcanzó el primer lugar por noveno año consecutivo, consolidándose como el territorio con mayores niveles de satisfacción y calidad de vida a nivel mundial.

De acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad, este es el listado de los 10 países más felices del mundo en 2026:

1)Finlandia

2) Islandia

3)Dinamarca

4)Costa Rica

5)Suecia

6) Noruega

7)Países Bajos

8) Israel

9) Luxemburgo

10) Suiza