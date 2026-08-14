Por Redacción EC

Mantener los espacios de la casa en buenas condiciones de limpieza es fundamental para reducir la presencia de agentes que pueden afectar la salud. Durante los meses de mayor temperatura, las condiciones del ambiente favorecen la aparición y proliferación de moscas, zancudos y otros insectos, que encuentran en los lugares cálidos un escenario propicio para reproducirse. Ante esta situación, existen alternativas sencillas que pueden aplicarse en el hogar para mantener alejadas estas plagas sin recurrir necesariamente a productos químicos. A continuación te contamos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.