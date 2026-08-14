Mantener los espacios de la casa en buenas condiciones de limpieza es fundamental para reducir la presencia de agentes que pueden afectar la salud. Durante los meses de mayor temperatura, las condiciones del ambiente favorecen la aparición y proliferación de moscas, zancudos y otros insectos, que encuentran en los lugares cálidos un escenario propicio para reproducirse. Ante esta situación, existen alternativas sencillas que pueden aplicarse en el hogar para mantener alejadas estas plagas sin recurrir necesariamente a productos químicos. A continuación te contamos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.

ESTOS TRUCOS CASEROS TE PERMITEN AHUYENTAR A LAS MOSCAS SIN NECESIDAD DE INSECTICIDA

La llegada del verano trae consigo sensación de bienestar para algunas personas, alegría, pero también amargura a la mayoría de familias que tiene que lidiar con la propagación de plagas invasivas cuyos insectos, por ejemplo, no solo resultan incómodos, sino también peligrosos.

Para combatirlas teniendo a la mosca como principal protagonista, existen fórmulas embellecedoras que conforman el listado de trucos caseros que quizá no tenías en cuenta, pero puedes aplicarlas en casa teniendo bajo costo, y cumpliendo la función de ahuyentadores sin necesidad de optar por los insecticidas.

A continuación, te compartimos los mejores métodos que desde casa, hoy te permiten alejar a dicho insecto, entre otros cuya aparición se hace notoria durante la temporada de verano sobre todo:

Llena una bolsa de plástico transparente con agua, y una vez amarrada, colócala en un rincón de hogar donde entre la luz del sol .

. Adquiere plantas que desprenden aroma intenso capaz de ahuyentarlas .

. Combina el aroma de la mitad de un limón con el clavo de olor, y distribuye varias sobre mesas, estanterías y ventanas.

Toma en consideración además que el vinagre repele moscas, y a propósito de las plantas aromáticas como el jazmín, la lavanda y el laurel, existen otras cuyas características son similares, y terminan generando toxicidad hacia las larvas de los insectos en general.

RECOMENDACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS QUE REPELEN MOSCAS

Albahaca

- Planta repelente, y también tóxica para larvas de los insectos / Por su eficacia para ahuyentar a las moscas, la sugerencia es ponerla en una maceta y cerca de puertas y ventanas.

Menta

- Planta que también puede usarse para aliviar las molestias de picotazos si se utiliza en forma de aceite / Planta requiere de ciertos cuidados y debes tener en cuenta que su crecimiento es horizontal, por lo que tendrás que elegir una maceta adecuada, ancha y de unos 20 cm de profundidad.

Romero

- Planta repelente a las polillas / Perfecta para un jardinero principiante.

Hierbaluisa

- Planta utilizada tradicionalmente para ahuyentar a los mosquitos, gracias a sus compuestos activos como el citral, limoneno, linalol, geraniol, nerol, citronelol y mirceno / Planta con efectos bactericidas y fungicidas.

Tomillo

Planta que crece bien en todo tipo de suelos / Requiere de mucha luz y el riego no debe ser demasiado abundante para evitar que se encharque la tierra.