El espuma de afeitar es un artículo de cuidado personal usado frecuentemente por los hombres; sin embargo, los expertos en el cuidado del hogar consideran que este producto cosmético también puede cumplir una función importante en cualquiera de nuestros espejos. ¿Por qué se recomienda esparcir dicho batido en esta área? La respuesta de este truco casero te la brindaré en los siguientes párrafos.

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Para qué sirve esparcir espuma de afeitar en el espejo

Hay personas que tienen la costumbre de ducharse con agua tibia, pues se sienten más cómodas. Sin embargo, esto ocasiona que el vapor se acumule en el baño, logrando empañar el espejo que está situado en este espacio cerrado.

Seguramente te ocurre y suele ser incómodo, ya que necesitas recurrir a un trapo seco o al papel higiénico para retirar el vapor que hace perder la claridad de este espejo. Es más, en algunas ocasiones esa acción no suele ser efectiva, lo que te obliga a esperar unos minutos.

Por esta razón, la espuma de afeitar suele funcionar como una opción ideal para solucionar este pequeño problema, debido a que actúa como un antivaho. Es capaz de modificar la tensión superficial del agua, permitiendo que las microgotas de condensación no se agrupen.

Cuando aplicas este truco casero, logras que el empañamiento en tu espejo desaparezca por varios días o incluso semanas, pero dependerá de la humedad que se acumula tu baño y la calidad de la espuma.

El vapor del agua caliente ocasiona que los espejos se empañen rápidamente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo realizar correctamente este truco casero

Antes de revelarte los pasos para aplicar este truco, es necesario que cuentes con los siguientes implementos: espuma de afeitar y dos paños de microfibras secos. También puedes usar papel de cocina si pretendes economizar. Cuando tengas ambos artículos en mano, sigue el proceso que te revelaré a continuación:

Limpia el espejo: usa uno de los paños microfibra para retirar el polvo y mantener seco el espacio. Aplica la espuma de afeitar: coloca una pequeña cantidad sobre el cristal. Distribuye la espuma: con la ayuda de tus dedos, esparce este batido sobre todo el espejo. Pule el espejo hasta desaparecer la espuma: utiliza el segundo paño y comienza a pulir realizando movimientos circulares.

Cuando pules correctamente la espuma, tu espejo se notará reluciente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Como notarás, se trata de una tarea sumamente sencilla que no te quitará mucho tiempo. En caso no te agrade tener los espejos de tu hogar empañados, la espuma de afeitar se convierte en tu mejor aliada.

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